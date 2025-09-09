¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡G1¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡Û´°Á´V¤ËSGÍ¥½Ð¤È¹¥Ä´¡¡µÈÅÄÍµÊ¿¡¡Ä´À°Åö¤¿¤ê¾å¾º¥à¡¼¥É
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ÎG1¡ÖÂè53²ó¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡×¤Ï9Æü¡¢2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÍµÊ¿¡Ê28¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï2ÀáÁ°¤Î¤Ó¤ï¤³°ìÈÌÀï¡Ê8·î19¡Á22Æü¡Ë¤Ç7Ï¢¾¡´°Á´V¡¢Á°Àá¤Î¼ã¾¾SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê8·î26¡Á31Æü¡Ë¤Ç¤âÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ6Ãå¡£¶á¶·¤Ï¡È¹¥Ä´¥â¡¼¥É¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤â¼ÂÀÓË³¤·¤¤66¹æµ¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç2¡¢5¡¢2Ãå¤È¹¥Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¡Ê2ÆüÌÜ8R¡Ë¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤Æ¥Ð¥ë¥Ö¤òÀ°È÷¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¾åÀÑ¤ß¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¡×¤Èµ¡ÎÏÅª¤Ë¤â¾å¾º¥à¡¼¥É¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤Ï½ÐÈÖ¤Î4R¡Ê1¹æÄú¡Ë¤È9R¡Ê5¹æÄú¡Ë¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£