¡û µð¿Í 6 ¡Ý 4 ¹Åç ¡ü
¡ã20²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¹Åç¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢5Ï¢ÇÔ¤·¤¿¹Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï½é²ó¡¢¾®±à³¤ÅÍ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢Æó»àËþÎÝ¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âµÆÃÓÎÃ²ð¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç1ÅÀ¤É¤Þ¤ê¡£¹¾ËÜ»á¤Ï¡¢½é²ó¤ÎºäÁÒ¾¸ã¤ÎÂÇÀÊÃæ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£Áê¼ê¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹¾ËÜ»á¤ÏµÆÃÓ¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤¬°¤¤ºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ö¥ê¥Ö¥ê¿¶¤ê²ó¤¹¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï¾²ÅÄ´²¼ù¤Î2¥é¥ó¤Ê¤É¡¢µð¿Í¤ò¾å²ó¤ë10°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â4ÆÀÅÀ¤Çµð¿Í¤ËµÚ¤Ð¤º4¡Ý6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¹Åç¤Ï5Ï¢ÇÔ¤Ç9·î1¾¡6ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤Ï¡ÖµîÇ¯¤â5¾¡20ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£°ì¸ý¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ÎÊÕ¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë