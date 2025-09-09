µð¿Í¡¢½é²ó°ìµó6ÅÀ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¡ª¹¾ËÜ»á¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡û µð¿Í 6 ¡Ý 4 ¹Åç ¡ü
¡ã20²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¹Åç¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢µð¿Í¤Î½é²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï0¡Ý1¤Î½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦´Ý²Â¹À¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤«¤é7¼ÔÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç°ìµó6ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºå¿À¤Ï¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ò½é¤á¤Æ¤ß¤¿¤è¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁÈ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÀî¾°µ±¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢´Ý²Â¹À¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏÁª¼ê¤âÆ±»þ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹¾ËÜ»á¤Ï¡ÖÂ·¤¦¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²¬ËÜ¤âÀä¹¥Ä´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤Ï¤¨¤é¤¤°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¤Í¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£5ÈÖ¤«¤é6ÈÖ¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤òÁÈ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë