¼¡´ü¡ÖApple Watch¡×¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¹µ¤¨¤á¡©
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¼¡´ü¡ÖApple Watch¡ÊApple Watch Sereis 11¡Ë¡×¤Ï¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÇÂçµ±ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¿··¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖApple Watch Series 10¡×¤Ï¡¢LTPO3 OLED¾ï»þÉ½¼¨¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£ºÇÂçµ±ÅÙ¤Ï2000¥Ë¥È¤Ç¡¢¼Ð¤á¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬ºÇÂç40%¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Apple Watch Series 11¤ÏSeries 10¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹µ¤¨¤á¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
²èÌÌ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¸þ¤±¤Î5GÄÌ¿®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëMediaTekÀ½¥â¥Ç¥à¤È¡¢¿·¤·¤¤S11¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple Watch Series 11¤Ç¤Ï¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥é¡¼¤È¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£
·ì°µ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ëApple Watch¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥° via MacRumors
