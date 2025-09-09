コスパ最強ーーーッッ！！【コストコ】マニアのおすすめはコレ♡「大容量商品」

物価高のいま頼りになりそうな【コストコ】。今回は数あるフード商品の中から、「コスパ最強」とマニアが太鼓判を押す4商品をピックアップしました。作るよりお得なお惣菜から、毎朝の定番になりそうなパン、ストックしやすいフルーツまで勢ぞろい。ぜひチェックして！

ボリューム満点で食卓がゴージャスに！

「絶対買って損なし！」とコストコマニアの@costco_msanも推す、定番人気の「ロティサリーチキン」。すぐに食べられる手軽さが魅力で、丸ごと一羽で1,000円以下と超リーズナブル！ 夕食のメインディッシュにも、パーティーやアウトドアの主役としてもおすすめです。

まとめ買い推奨！ ストック必至の定番フルーツ

@costco_msanさんが「見つけたら大量買い」するという「オーガニックバナナ」。そのまま食べても、ヨーグルトに入れても、ジュースにするのもあり！ 食べきれない分は、皮を剥いてひと口サイズにカットして冷凍保存が◎

神コスパ！？「一番リピしている」とマニア絶賛パン

「マスカルポーネロール」は、「絶対に一度は食べてほしい」と@costco_msanさんが激推しする一品。シンプルなのでアレンジしやすく、24個入りで\798（税込）と感謝レベルのお値段です。ラップで包んで冷凍庫ストックも可能。

見つけたら即買い推奨！ スーパーフード

「サンバゾン アサイーアンスウィート」は、100g × 8袋入り。ピューレ状になっており、約1食分ずつ解凍できるのが嬉しいポイント。フルーツやグラノーラなどを添えれば、朝食やおやつにぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_msan様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

