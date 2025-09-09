まもなくアップルが発表する次期「iPhone 17 Pro／Pro Max」では、ダイナミック・アイランド（画面上部の切り欠き）が小さくなると報じられています。

↑ダイナミック・アイランドがスリムになる？（画像提供／Thujey Ngetup／Unsplash）

ダイナミック・アイランドは2022年の「iPhone 14 Pro／Pro Max」から採用された機構で、内部にフロントカメラと顔認証機能「Face ID」が搭載されています。

iPhoneの画面保護フィルムを製造する会社で働いている人物によれば、iPhone 17 Pro／Pro Maxのダイナミック・アイランドは以前の約2cmから、約1.5cmに縮小されるとのこと。

この変化には、より小さな前面カメラやFace IDシステムが寄与している模様です。

ダイナミック・アイランドの小型化の可能性は、海外アナリストも指摘。Face IDに「メタレンズ」を採用することで、送信機と受信機のコンポーネントを統合し、そのサイズと厚みを減らすことに成功したとされています。

iPhone 17 Pro／Pro Maxではダイナミック・アイランドの小型化だけでなく、ユーザーインターフェイスの変更も噂されています。iPhone 17 Pro／Pro Maxのより洗練されたデザインに期待です。

Source: Don’t ask／X via MacRumors

