白い靴下模様がチャームポイントのハチワレ猫さんは、なぜか片足だけがハイソックスなんだとか。飼い主さんがコメントした素敵な理由に共感する人が続出し「猫のお父さんが短い靴下でお母さんが長い靴下だったのかな」「とっても素敵な表現ですね」などの声が寄せられ評判を呼んでいます。

【写真：『前足の色が左右で違う猫』の理由……】

片足だけハイソックスの理由

Xアカウント「たろう（@taro20216）」には、ハチワレ猫『たろう』くんの日々の様子が投稿されています。たろうくんは素敵なチャームポイントをたくさん持っている男の子。その中でも一番自慢したいポイントはというと…？

ふっくらクリームパンのような足先に白い靴下柄！さらに、片足だけハイソックスを履いたように他の足とは模様が違うんだとか。

飼い主さんは「ママのお腹の中で履き間違えちゃった説！」と愛らしい表現をされています。

ハイソックス選手権！

そんな想像力豊かな飼い主さんは、X内で『ハイソックス選手権』なる大会を開催しているんだそう。これには、たくさんのユーザーが参加し、可愛らしい『ハイソックス』の写真や話題で大変盛り上がったとか。

『ハイソックス模様』ひとつで、こんなにもたくさんのユーザーの心を鷲掴みにしてしまうのは、たろうくんの魅力なのでしょう。たくさんの人に幸せと癒しを運んでくれる、たろうくんなのでした。

たろうくんの可愛いハイソックス柄には「長い手袋にも見えちゃいます」「腕まくりしてるのかと思っちゃった！」「左だけギャルみたいで可愛い」など想像力豊かなコメントが続々と寄せられています。

たろうくん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「たろう@taro20216」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。