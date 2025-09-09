グラビアアイドルだけではなく、現在は女優としても活躍中の蓬莱舞が、デジタル限定写真集「無口なヴィーナス」（ワニブックス）を発売した。



【写真】いつのまにか…大人の表情を魅せる蓬莱舞

「制コレ２２」でグランプリを獲得し、各誌グラビアを席巻している蓬莱。現役ＪＫグラドルとして鮮烈なデビューを飾った彼女も１９歳になり、可愛らしさの中にも時折美しさを覗かせるように。今作はそんな彼女の“美”を追求し、自然体でありながらも美しいオトナな姿が納められ、白い柔肌、抜群のプロポーションが際立つ作品となっている。



今作について蓬莱もコメント。「今回は今までで１番大人っぽく撮って頂きました。赤や青、ピンク、黒など色々な色の衣装で撮影したのでそれぞれ違った表情や世界観を楽しんで頂けたら嬉しいです。今作は美を追求したということで今までと違う成長した姿を見て頂けますように。皆さん是非ご覧下さい」と呼びかけていた。



蓬莱は２００６年１月１７日生まれ。静岡県出身。２０２２年に「制コレ２２」でグランプリを受賞。『外道の歌』（ＤＭＭ ＴＶ）、『ＭＡＤＤＥＲ その事件、ワタシが犯人です』（カンテレ、フジテレビ）、『死ぬほど愛して』（ＡＢＥＭＡ）に出演するなど、女優としても活動中。



（よろず～ニュース編集部）