◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―４広島（９日・東京ドーム）

巨人が初回から打者一巡の猛攻で連勝を３に伸ばし、勝率を５割に戻した。１点を追う立ち上がりに苦手の広島・床田を捉え、１死から７連続長短打。岡本和真内野手（２９）の適時打で同点、中山礼都内野手（２３）が勝ち越し打を放つと、なおも１死満塁からリチャード内野手（２６）が９号グランドスラムをたたき込み一挙６点を挙げた。戸郷が５回４失点で６勝目。９回を締めたマルティネスが２年連続の４０セーブ目を挙げ、球団では３人目の大台に乗せた。

巨人が広島に逆転勝ちし３連勝。勝率を５割に戻した。先発の戸郷翔征投手が初回に１点を先制されたが、直後に打線が打者一巡の猛攻、リチャード内野手の満塁本塁打などで一挙６点を挙げて逆転した。戸郷は５回８安打４失点（自責３）、今季最多タイの８奪三振で今季の広島戦は初勝利となる６勝目を挙げた。

納得がいかない。６―３で迎えた５回２死二塁。戸郷は坂倉に適時二塁打を浴びてさらに１点を失った。最後は菊池を空振り三振に打ち取って勝ち投手の権利は得たものの、マウンドからベンチに戻るその表情には、充実感のかけらもなかった。

７日に阪神の優勝が確定し、リーグ連覇の道は途絶えた。先発を任されたのは６勝目を目指す戸郷。広島には今季、試合前まで３戦２敗、防御率９・３９と苦戦中だが「（阪神の）優勝が決まった以上、２位を確実に死守しないといけない。そのためには１試合１試合が大事になる」と必勝を誓った。

相手先発の床田に対しては今季、１完投１完封を許して２戦２敗。難敵相手を打ち崩したい巨人は４試合連続で１〜８番が同じ打順となった。

試合は初回から動いた。安打とキャベッジのファンブルで１死二塁。小園に右翼線二塁打を浴びて先制を許したがその直後、巨人の猛攻が始まる。キャベッジの中越え二塁打、泉口の中前安打で１死一、三塁とすると、岡本の中前適時打で同点に追いついた。岸田の中前安打で満塁とすると「いい流れに乗って積極的にいきました」と中山の右前安打で勝ち越しに成功。続くリチャードが９号満塁本塁打を放ち、一挙６得点。巨人の１イニング７安打、７者連続安打はともに昨年６月４日のロッテ戦（東京Ｄ）の３回、９連打を含む１２安打以来。１回６得点以上は、今季３月２９日・ヤクルト戦の２回、６点以来と記録ずくめのイニングとなった。

しかし２回、戸郷は先頭の佐々木に内野安打を許すと９番の投手・床田にプロ初本塁打を浴びて３点差に。５回にも１点を失って４失点（自責３）で降板した。内海投手コーチは「ストライクとボールがはっきりしている。ここぞという時のコントロールがアバウトすぎる」と厳しく評価した。

戸郷は「今日は野手の方々のおかげです。反省することは多いですが、しっかり修正して次回登板までにいい準備ができるようにしたい」と振り返った。６回は田中瑛、７回は船迫、大勢と、中継ぎ陣がいずれも１回無失点に抑えた。

９回はマルティネスがマウンドへ。先頭のファビアンを中飛に抑えると、続く小園は見逃し三振。モンテロは右飛に封じた。守護神がピシャリと抑えて今季４０セーブ目。中日時代の昨年から２年連続２度目の大台で、球団では１３年・西村健太朗（４２セーブ）、０８年クルーン（４１セーブ）に次ぎ３人目。チームは３連勝とした。