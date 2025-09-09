俳優の及川光博さん（55）が主演する、日本テレビ系の10月期新日曜ドラマ『ぼくたちん家（ち）』に麻生久美子さん、光石研さん（63）、坂井真紀さん（55）が出演することが9日、発表されました。

ドラマは、様々な偏見のなかで生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて明るくたくましく生き抜く姿を、笑いと涙で描く奇妙なホーム＆ラブコメディーです。

主演の及川さんが、心優しきゲイ・波多野玄一を演じ、手越祐也さん（37）が人生も恋も冷めきったようなクールなゲイの中学校教師・作田索を演じます。その生徒である、中学3年生の少女・楠ほたるを白鳥玉季さん（15）が演じています。

今回、ほたるを取り巻く3人の追加キャストが発表されました。謎多きほたるの母親・楠ともえを麻生さん、ともえの元夫・市ヶ谷仁を光石さん、アパートの大家・井の頭今日子を坂井さんが演じます。

麻生さんは、今作のプロデューサー・河野英裕さんとの作品では、これまで“一癖ある役”を演じてきたといい、「今作品ほど問題を抱えているといいますか、問題を起こしてしまった役ははじめてなので、今からどのように演じようかと悩みつつも楽しみにしています。みなさんの活力になるような作品にできたらと思うので、楽しみにしていただけたらうれしいです」とコメント。

また、光石さんは「主演は及川さんでその恋のお相手役が手越さんとお聞きして、このお2人なら、この手強い人物像を軽やかに、ペーソス込めてやられると確信しています。僕自身初共演ですが、今から楽しみデス。そして、旧知の麻生さん、坂井さん、などなど個性派の皆さんが名を連ねて、このお仲間に入れて頂き、本当に感激です！」と、喜びを語りました。

そして、坂井さんは「台本を読んで、なんだか救われたような気持ちになって、そうか、私も私なりにもがき続けているもんな、なんて感じながら、うおーっと力が湧いたんです。皆さんにはどのように届くのか、とても楽しみです」と、コメントしています。

新日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、2025年10月12日スタート。毎週日曜午後10時30分から放送予定です。