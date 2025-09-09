¥Þ¥¬¥¸¥óÌ¡²è°ÛÎã¤Î¿·´©3¥ö·îÏ¢Â³È¯Çä¡¡¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Î»Ù»ý¡ª2¥ö·î¤ÇÌó200ËüÉôÁý¤¨Îß·×750ËüÉôÆÍÇË
¡¡Ì¡²è¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¤Î¿·´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè20´¬¤¬¡¢10·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£8·î7Æü¤Ë18´¬¡¢ËÜÆü9Æü¤Ë19´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢°ÛÎã¤Î3¥ö·îÏ¢Â³È¯Çä¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢ºÜÇÞÂÎ¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô¤È¤·¤Æ¤â²áµî15Ç¯¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î´©¹Ô¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ORICON NEWS¤Î¼èºà¤ËºîÉÊÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û½é¡¹¤·¤¤½éÎøÉÁ¤¯¡ª¿·´©ÆÃÅµ¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡ÙÇÛÉÛÃæ¤Î¤·¤ª¤ê
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2021Ç¯10·î¤è¤êÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢ÄìÊÕÃË»Ò¹»¡¦ÀéÄ»¹â¹»¤È¡¢¤ª¾îÍÍ¹â¡¦µË¹¼½÷»Ò¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀéÄ»¹â¹»¤Î¶¯ÌÌ¤ÊÃË»Ò¡¦ÄÝÑÛÂÀÏº¤ÈµË¹¼½÷»Ò¡¦ÏÂ·ª·°»Ò¤Ë¤è¤ë¡È¶á¤¯¤Æ±ó¤¤¡É2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ³Ø±à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Âè6²ó¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤ÖTSUTAYA¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾ÞÂè2°Ì¡¢¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2022 Web¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÂè6°Ì¡¢»°ÍÎÆ²½ñÅ¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ö¤Ç¤é¥³¥ß¡ª£´¡×¤Ë¤Æ½àÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬7·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Ç¡¢ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢ºÜÅö½é¤«¤é¿Íµ¤¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤¬2022Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢Â¨½ÅÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢´©¹ÔÅö½éÁÛÄê¤Î150¡ó¤Î½éÂ®Çä¤ì¹Ô¤¤Ç¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÈÎÇäÉôÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö½éÏ¢ºÜºîÉÊ¤ÎÂè1´¬¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂçÉô¿ô½ÅÈÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½ñÅ¹³Æ¼Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤â¡ØÂç¤¤¯Å¹Æ¬Å¸³«¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¤´ÁêÃÌ¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÃË½÷¤È¤â¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÂå¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·µ¤¤ÎÁá¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¤ÈÈó¾ï¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¡²è¾Þ¤Ç¾å°Ì¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤â¥¢¥Ë¥á²½·èÄê»þ¡Ê2024Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë¤Ï350ËüÉô¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï»þ¡Ê2025Ç¯7·î¡Ë¤Ï560ËüÉô¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ï750ËüÉô¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î2¥ö·î¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ú²Ì¤â¤¢¤êÌó200ËüÉô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢¿·´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÆÉ¼Ô¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯3¥ö·îÏ¢Â³¤Ç´©¹Ô¡£º£²ó¤Î´ë²è¤ËºîÉÊÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤¬¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÊÔ½¸Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²áµî15Ç¯´Ö¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î´©¹Ô¥Ú¡¼¥¹¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¸¶ºî¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´èÄ¥¤ì¤Ð¤ä¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤È¤¤¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤Î´¬¿ô¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È´ë²è¤ÎÁÀ¤¤¤È·Ð°Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ï¢ºÜÅö½é¤«¤é¿Íµ¤¤À¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÃø¼Ô¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤Î²òÁüÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÎø°¦Í×ÁÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í§¾ð¤ä²ÈÂ²°¦¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¤½¤·¤Æ¹¤¤À¤Âå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹3¥ö·îÏ¢Â³È¯Çä¤Î¤Û¤«¡¢9Æü¤è¤ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤Î²Ö¸ÀÍÕ¡×¤È²Ö¤Î¹á¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿ÆÃÀ½¤·¤ª¤ê¤òÇÛÉÛ¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤ÏÂçºå¤È½ÂÃ«¤ÇÂç·¿¸òÄÌ¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
