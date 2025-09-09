¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¢°Æ·ïÆ°²è¤¬¡ÈÁûÆ°¡É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×ÁÊµáÉôÊ¬¤ò¥«¥Ã¥È¤·°ÛÎã¤Î¸ø³«
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê27¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£°Æ·ïÆ°²è¤ÎÁÊµáÉôÊ¬¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦È¾Åç¤ò1¿Í¥É¥é¥¤¥Ö¡ªºÇ¹âµé¤ÎÎ¹´Û¤ÇìÔÂôÎ¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿...¡ÚÀÅ²¬1Çñ2Æü¡Û¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¸¸Åß¼Ë¡×ÊÔ½¸¼Ô¡¦Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤È¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ëÁ°¤Ç¤¢¤ë7·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¡Ö°Æ·ïÆ°²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁÊµá¼Ü¤òÀÚ¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡ÖÍè½µ¤«¤é¤Ï8·î¡¢9·î»£±Æ¤ÎÆ°²è¤ò½ç¼¡Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£