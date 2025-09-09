¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼»á¤¬¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥àF´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ø¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¹ç°Õ¤ÈÊóÆ»
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼»á¡Ê60¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬9Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¨¥Ð¥ó¥²¥í¥¹¡¦¥Þ¥ê¥Ê¥¥¹»á¤È¤Î´Ø·¸°²½¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ì¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¥µ¥ó¥È´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Î²òÇ¤¤ò8Æü¤ËÈ¯É½¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È»æ¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼»á¤¬¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢9Æü¤Ë¤ÏÎý½¬¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼»á¤Ï2019Ç¯¤Ë²£ÉÍM¤òÎ¨¤¤¤ÆJ1À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£21Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ê¤É2Ç¯´Ö¤Ç5´§¤òÀ©¤·¡¢23Ç¯²Æ¤«¤é¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¡£½¢Ç¤2µ¨ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï²¤½£¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤È¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀªÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿°ìÊý¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï17°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£