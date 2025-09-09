¡Ö¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×È¯Çä50¼þÇ¯¡¡ 100Ç¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸½Ì¾®²½¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò»ëÌî¡¡¹¾¸¶¿®¼ÒÄ¹·óCEO¤¬°ÕÍß
¡¡¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¹¾¸¶¿®¼ÒÄ¹·óCEO¤Ï9·î1Æü¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×È¯Çä50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿È¯É½²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢100Ç¯¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»ºÃÏ¡¦À¸»º¼Ô¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¦À¸³è¼Ô¡¦Î®ÄÌ¡¦ÊªÎ®¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¤¬Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡£¡Ø¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤½¤Î¤â¤Î¡£·è¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°Íê¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ê¥«¥ë¥Ó¡¼¤È¡ËÀ¸»º¼Ô¤µ¤Þ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤Þ¤È¾ÃÈñ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡¡Î®ÄÌ¡¦ÊªÎ®¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¶¯²½¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¢Á÷¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢Ãæ¿È¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìý¤¬»À²½¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤áÃâÁÇ¤ò½¼Å¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÞ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÍ¢Á÷¸úÎ¨²½¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÍ¢Á÷¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅöÁ³¡¢CO2¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤â¸º¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃâÁÇ¤Î½¼Å¶¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ì¾®²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡À¸³è¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ´Ö¸ý¡ÊµÊ¿©¼Ô¡Ë¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖÄ¶ÇöÀÚ¤ê¡¦ÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¡¦¥¶¸üÀÚ¤ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·ÁÂÖ¤äÌ£¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ½Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Îã¤¨¤Ð·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÁ°´ü¡Ê3·î´ü¡Ë¡¢ÇÏÎë½ò»ö¶È¤Î·ÀÌóÀ¸»º¼Ô¿ô¤ÏÁ´¹ñÌó1600¸Í¡¢¹ñÆâÇÏÎë½òÄ´Ã£ÎÌ¤ÏÌó37.1Ëü¥È¥ó¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ä¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1028²¯±ß¡¢Ç¯´ÖÀ¸»ºÂÞ¿ô¤ÏÌó9.2²¯ÂÞ¤Ë¾å¤ë¡£