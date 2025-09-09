Åìµþ23¶è ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ24Ëü7Àé±ß ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤¤Ç¤â10Ëü3Àé±ß¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Åìµþ23¶è¤Î7·î¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¸þ¤¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤¤Î¹¤µ¤ÎÉô²°¤Ï¡Ö24Ëü7375±ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¡È²ÈÄÂ¤Ï¼ê¼è¤ê¤Î3³ä¡É Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ò³ÎÇ§
Ê¿¶ÑµëÍ¿¤È²ÈÄÂ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åìµþ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊë¤é¤¹¡©
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ23¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤¤Î¹¤µ¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¡Ö24Ëü7375±ß¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅìµþ23¶è¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡Ê7·î¡Ë¡Û¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥àÄ´¤Ù
¢§30¡Á50Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥«¥Ã¥×¥ë¸þ¤¡Ë¡§16Ëü8765±ß¡Ê²áµîºÇ¹â¡Ë
¢§50¡Á70Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤¡Ë¡§24Ëü7375±ß¡Ê²áµîºÇ¹â¡Ë
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¸þ¤¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤²ÈÄÂ¤òÊ§¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÇ¯´Ö¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¡Û¡Ê¹ñÀÇÄ£¡ÖÎáÏÂ5Ç¯Ê¬ Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ë
25¡Á29ºÐ¡§394Ëü±ß
30¡Á34ºÐ¡§431Ëü±ß
35¡Á39ºÐ¡§466Ëü±ß
40¡Á44ºÐ¡§501Ëü±ß
45¡Á49ºÐ¡§521Ëü±ß
50¡Á54ºÐ¡§540Ëü±ß
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
35ºÐ¡Á39ºÐ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò´Þ¤á¤¿Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤¬466Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò·î¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢30Ëü4929±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¼ê¼è¤ê·×»»¥Ä¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¡Ë
Àè¤Û¤É¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åìµþ23¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¡¦50¡Á70Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î·î¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤¬24Ëü7375±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤È5Ëü7554±ß¤·¤«»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½»Âð¼è°ú¤Î¥×¥í¡ÖTERASS¡×¤Î¹¾¸ýÎ¼²ð¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤¬¼ê¼è¤ê¤Î3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤È²È·×¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢24Ëü7375±ß¤Î²ÈÄÂ¤ò¼ê¼è¤ê¤Î3³ä¤ÇÊ§¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý¤ÏÌó1450Ëü±ßÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼²ÈÄÂ¾å¾º¡©°Â¤¯½»¤à¤Ê¤é¡Ö¾ëÅì¥¨¥ê¥¢¡×¤«¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ê¤¼²ÈÄÂ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥é¥Ü¡¦¥Ç¡¼¥¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤ÎÈØÁ°½ß»ÒÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÃÛÈñÍÑ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¹ØÆþ¡×¤«¤é¡ÖÄÂÂß¡×¤Ø¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖTERASS¡×¤Î¹¾¸ý¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êª²Á¹â¤Ç¶¦ÍÑÉô¤Ê¤É¤Î¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¿Í¸ý¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¶¡µë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·ÃÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ûÂ¸¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÈÄÂ¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¼þÊÕ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÈÄÂ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú50¡Á70Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤¡Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¡Ê7·î¡Ë¡Û¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥àÄ´¤Ù
¢§Åìµþ23¶è¡§24Ëü7375±ß
¢§Åìµþ23¶è³°¡§13Ëü675±ß
¢§¿ÀÆàÀî¡§13Ëü3358±ß
¢§ÀéÍÕ¡§11Ëü5249±ß
¢§ºë¶Ì¡§11Ëü4522±ß
Åìµþ¤Ç¤â23¶è³°¤Ë¤Ê¤ë¤È10Ëü±ß°Ê¾å²ÈÄÂ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿23¶è¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤ÈÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¤Ê¤É¤Ë¾ì½ê¤ò¾¯¤·¤º¤é¤¹¤È¡¢¼ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¡¡ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡§
»ä¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¤ò60ºÐ¤Þ¤ÇÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤â¡¢·î¤Î»Ùµë³Û¤Ï6Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³Û¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÔÆâ¤Ë¤Ï½»¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÄÂÂß¤è¤ê¤âÊ¬¾ù¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅìµþ¤ËÄÂÂß¤Ç½»¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Ê¤É¤Î¾ëÅì¥¨¥ê¥¢¤Ï23¶è¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤è¤ê¤âÄã¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥é¥Ü¤ÎÈØÁ°ÉôÄ¹¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸ÌÌÀÑ¤Ç¤âÊ¿¶Ñ20¡Á30¡ó°Â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
