²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÄÌÌë¤Ë»²Îó¤·¤¿Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¤È²Î¼ê¤ÎÊÝ²ÊÍÎ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¶¶¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤äºÇ´ü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï2Ç¯Á°¡¢3Ç¯Á°¤«¤é¶¶¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤º¤ì¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Íè¤ë¤«¤é¼ÒÄ¹¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ²Ê¤µ¤ó¤Ï¶¶¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËËå¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤â°ì½ï¤Ë¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¶¶¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤Î1Ç¯¡¢2Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Ï¶¶¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â¡Ö¼ÒÄ¹¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶¶¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¶¶¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë´¶¼Õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¶¤µ¤ó¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶¶¤µ¤ó¤«¤é¼¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ±£¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¶¶¤µ¤ó¼«¿È¤â¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¡ÖµÙ¤â¤¦¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¶¶¤µ¤ó¤ò¡ÖµÙ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È·ãÎå¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉÂ¾õ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¸å¤Î¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤¿Êý¤¬³Ú¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤é¶¶¤µ¤ó¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËÍ¦µ¤¤ÈÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¶¶¤µ¤ó¤Ë±þ±çÀ¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¸åÈ¾¡ÖÂçÉô²°¡×¤Ç¤Î³Ú²°À¸³è¤ò¹¥¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¶¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤ÈÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤¬°ì·×¤ò°Æ¤¸¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤È¤³¤í¤ËÀÊ¤òÀß¤±¤¿¤è¡×¤ÈÂ¥¤¹¤È¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¶¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂçÉô²°¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤À¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â´î¤ó¤Ç¡¢ÂçÉô²°¤Ç¤Î³Ú²°À¸³è¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÝ²Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÃç´Ö¤¬¤ß¤ó¤Ê¶¶¤µ¤ó¤È¡¢¸åÇÚ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Âå¤ï¤ê¤Ð¤ó¤³¤Ë¡¢¤ª¼êÀö¤¤¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡×¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¶¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¶¶¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤¬È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ£Á°¤Þ¤Ç²Î¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¤Ã¤¿¡£¶¶¤µ¤ó¤ËËÍ¤Ï´¶¼Õ¤Ç¡¢¤´¶ìÏ«¤µ¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
