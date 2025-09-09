¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¡ÖC¡¥C¡¥¥ì¥â¥ó¡×¤Ç¡ÖC¡¥C¡¥¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¾Ã¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ù¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï2019Ç¯11·î¤Ë¡ÖC¡¥C¡¥¥ì¥â¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡ÖC¡¥C¡¥¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¾Ã¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ù¥ë¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡£°Ê¹ß¡¢22Ç¯¡¢24Ç¯¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤â¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ù¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ò¼£¤»¤ëÉÂµ¤¤Ë¤¹¤ë¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖdeleteC¡×¤Ë2019Ç¯°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£
¡¡Cancer¡Ê¤¬¤ó¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖC¡×¤ÎÊ¸»ú¤Îdelete¡Ê¾Ã¤¹¤³¤È¡Ë¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¡ÖC¡¥C¡¥¥ì¥â¥ó¡×¤Î¡ÖC¡¥C¡¥¡×¤ò¾Ã¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ù¥ë¤ò¡ÖdeleteC¥é¥Ù¥ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ä¾¦ÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¡ÖC¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦Äó¶¡¤·¡¢¤½¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¸¦µæ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖC¡¥C¡¥¥ì¥â¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥Ç¥«¥Ó¥¿C¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤âSNSÅê¹Æ´ë²è¤Ë»²²è¡£º£Ç¯¤Ï9·î1Æü¤«¤é¤Î¡ÖdeleteCÂçºîÀï¡×¤Ë»²²è¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤Î¡ÖC¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¾Ã¤·¤¿²èÁü¤Ë¡Ö¡ôdeleteCÂçºîÀï¡×¤È¡Ö¡ô¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆSNS¾å¤ËÅê¹Æ¤Ê¤É¤¹¤ë¤È¡¢1Åê¹ÆÅö¤¿¤ê100±ß¡¢1¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÅö¤¿¤ê10±ß¤¬¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡8·î31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖdeleteCÂçºîÀï 2025¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿²ÃæÄ¾¿ÍÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤ÏdeleteC»²²è¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤ËÍø±×»°Ê¬¼çµÁ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦Ä»°æ¿®¼£Ïº¤Î»þÂå¤«¤éÀÖ¶Ì¥Ý¡¼¥È¥ï¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¸å¤Ë¡¢Âçºå¡¦À¾À®¤Î¤Û¤¦¤ÇÌµÎÁ¤Î¿ÇÎÅ±¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¡¦ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡ÊdeleteC¤Ï¡ËÈ¯ÁÛ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¤³¤ì¤Ï»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡deleteCÂçºîÀï¤Ï¡¢¡È¤¬¤óÀ¬°µ·î´Ö¡É¤ËÄê¤á¤ëËèÇ¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Åê¹Æ¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊCSA¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤ò´óÉÕ¤È·¼È¯¤Ç¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢Åê¹Æ¡¦Çã¤¤Êª¡¦Êâ¤¯¡¦³Ø¤Ó¤Î4¤Ä¤ÎCSA¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡¡6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î4¤Ä¤Ë¿©¤Ù¤ë¡¦Æþ¤ë¡¦¥¿¥Ã¥×¡¦ÅÁ¤¨¤ë¡¦¡»¡»¤Î½©¤Î5¤Ä¤ÎCSA¤ò²Ã¤¨¤Æ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡Ç§ÄêNPOË¡¿ÍdeleteC¤Î¾®¹ñ»ÎÏ¯ÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡Ö1²¯¿Í¤¬CSA¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê1¤«·î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¡¢¾®¹ñÂåÉ½Íý»ö¤Î¹Ö±é¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎÉþÉôÅ¯Ìé¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÍâÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿¥µ¥ß¥Ã¥È¥¹¥È¥¢122Å¹¤Ç¤Î¡ÖdeleteCÂçºîÀï¡×ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅ¸³«¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î»²²è´ë¶È¤Ïº£Ç¯¡¢23Ç¯¤Î6¼Ò¤«¤é34¼Ò¤Ë³ÈÂç¡£9·î¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖdeleteCÂçºîÀï¡×¤ÎPOP¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ1¤Ä¤Ë¤Ä¤1±ß¤¬deleteC¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥è¡¼¥¯¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¡¢¥«¥¹¥ß¡¢¤·¤º¤Æ¤Ä¥¹¥È¥¢¡¢Ê¿ÏÂÆ²¡¢¥¤¥º¥ß¤â²Ã¤ï¤êÌó31ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦1024Å¹ÊÞ¤Ç¡ÖdeleteCÂçºîÀï¡×ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖdeleteCÂçºîÀï 2025¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦ÉþÉôÅ¯Ìé»á¡Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¼ÒÄ¹¡Ë¢¦ ²ÃæÄ¾¿Í»á¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë¢¦º´Æ£ÎèÆà»á¡Ê¥¯¥é¡¼¥¯µÇ°¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»Åìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Ä¹¡Ë¢¦µÈÌî¹§Ç·»á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´â¼£ÎÅ³Ø²ñÍý»öÄ¹¡Ë¢¦ Àî¾å¾°¿Í»á¡Ê2021Ç¯ÅÙ¼õ¾Þ¼Ô¡¦ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÎ×¾²¼ðáç³ØÊ¬Ìî¶µ¼ø¡Ë¢¦¾®¹ñ»ÎÏ¯»á¡ÊdeleteCÂåÉ½Íý»ö¡Ë¢¦Æ£µÈ²í½Õ»á¡ÊForbes JAPANÊÔ½¸Ä¹¡Ë