¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý¡¡¿¹³î¹Ô¤¬½à·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤â£×£É£Î£Ô£É£Ã£Ë£Å£ÔÇÕ¡×¡Ê£¹Æü¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£²£µ´ü¡á¤¬£²ÆüÌÜ£±£°£Ò¤Î½à¡¹·è¾¡Àï¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢½à·è¾¡Àï£Á¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ï¡¢º£Ç¯£²£³ÀáÌÜ¤Ç£±£³ÀáÏ¢Â³£±£¹ÀáÌÜ¡£¤·¤«¤·¡¢£¸·î£²Æü¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÏ¢ÇÔ¤Ï£±£µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï£°¡¢£±£°Àþ¤¬³Æ£±¼Ö¡¢£²£°¡¢£³£°Àþ¤¬³Æ£²¼Ö¡¢£´£°Àþ¤¬£±¼Ö¤Î£·¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£³£°Àþ¤Î³ÝÀîÏÂ¿Í¡ÊÀî¸ý¡Ë¤¬£¶¼þ£±³Ñ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ½éÆü¤«¤éÏ¢¾¡¡£Ã±ÆÈ£´£°Àþ¤Î¿¹¤Ï£·ÈÖ¼ê¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢£²£°Àþ¤«¤é£²Ãå¤ÎÊ¡ÅÄÍµÆó¡ÊÀî¸ý¡Ë¤ËÈùº¹ÆÏ¤«¤º£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³ê¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥É¥É¥É¡ÊÉÔÀ°¿¶Æ°¡Ë¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥É¥É¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÄù¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤òÂØ¤¨¤Þ¤¹¡££³ÆüÌÜ¤Ï±«¤Ê¤Î¡©±«¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥ï¥«¡ÊÆ±´ü¤Î¼ã°æÍ§ÏÂ¡Ë¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡Àï£Á¤Ç¡¢¿¹¤Ïº£Ç¯£·²óÌÜ¡¢Âç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¸å£²£·²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤È¡¢Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£