ÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×yH2¡¢¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö¡Ö³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡9·î4Æü¤Ë82ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¡ÊËÜÌ¾¡§¶¶¹¬ÃË¡Ë¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦¾®ÀÐÀî¤Î¡Ö¾ôÅÚ½¡ ÌµÎÌ»³ Ñ£ÄÌ±¡¡×¤Ë¤Æ¤·¤á¤ä¤«¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×yH2¡×¤¬Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ÇÁ÷¤é¤ì¤¿¶¶¹¬É×¤µ¤ó
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×yH2¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶¶¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÎÆÁ²¬½ãÊ¿¤Ï¡ÖÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Éã¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤âµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢½õ¸À¤òÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿Ê¸øÊ¿¤Ï¡Ö¶¶¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Ï¡¢3¿Í¤¬Ì¾¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤°·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢1943Ç¯5·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤è¤ê²Î¤òºî¶Ê²È¡¦±óÆ£¼Â»Õ¤Ë»Õ»ö¡£¹â¹»1Ç¯¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢60Ç¯¤Ë¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¡¢½®ÌÚ°ìÉ×¡¢À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¡Ê2022Ç¯»àµî¡Ë¤È¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë17²óÏ¢Â³¤ò´Þ¤àÄÌ»»19²ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡×¡ÊµÈ±Ê¾®É´¹ç¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡¢1962Ç¯¡Ë¤È¡ÖÌ¸É¹¡×¡Ê1966Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡2023Ç¯5·î¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤ÆÉüµ¢¡£¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ÇÁ÷¤é¤ì¤¿¶¶¹¬É×¤µ¤ó
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×yH2¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶¶¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÎÆÁ²¬½ãÊ¿¤Ï¡ÖÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Éã¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤âµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢½õ¸À¤òÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢1943Ç¯5·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤è¤ê²Î¤òºî¶Ê²È¡¦±óÆ£¼Â»Õ¤Ë»Õ»ö¡£¹â¹»1Ç¯¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢60Ç¯¤Ë¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¡¢½®ÌÚ°ìÉ×¡¢À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¡Ê2022Ç¯»àµî¡Ë¤È¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë17²óÏ¢Â³¤ò´Þ¤àÄÌ»»19²ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡×¡ÊµÈ±Ê¾®É´¹ç¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡¢1962Ç¯¡Ë¤È¡ÖÌ¸É¹¡×¡Ê1966Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡2023Ç¯5·î¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤ÆÉüµ¢¡£¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£