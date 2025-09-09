ºå¿À¡¡ÆñÅ¨¥±¥¤¹¶Î¬¤Ê¤é¤ºÇÔÀï¡¡±¦ÂÇ¼Ô¤ÏÌµ°ÂÂÇ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À0-3DeNA¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÏÆñÅ¨º¸ÏÓ¡¦¥±¥¤¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡¢Ï¢¾¡¤Ï4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£2¡¢3¡¢4²ó¤È3¼ÔËÞÂà¤ËÎÁÍý¤µ¤ì¤ë¤È7²ó¤Þ¤Ç°ÂÂÇ¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤Î1²ó¤Î¹â»û¡¢ÃæÌî¤Î¤ß¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤¬¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¤³¤ÎÌë¤â¼¾¤ê¡¢º£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¥¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤Ï2²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤éº´Ìî¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤â2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥±¥¤¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¤«¤é¸«¤ë¤È1¼ºÅÀ¤ÇËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤Î2²ó¤Ë¡¢´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÅê¼ê¤Ë¡Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åêµå¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ÆºÇ¾®¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡
¡¡7²ó116µå¤òÅê¤²4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡7Æü¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¡¢·Þ¤¨¤¿DeNAÀï¡£ËÜÎÝ¤¬±ó¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£