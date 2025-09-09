ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦È¬ÌÚÍµ¥³¡¼¥Á¤ÎÆ¬Éô¤ËÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥ÈÄ¾·â¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡¥¨¥¹¥³¥óFÁûÁ³¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦È¬ÌÚÍµ¥³¡¼¥Á¡Ê60¡Ë¤ËÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó2»à¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¤ÎÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¥Ù¥ó¥Á¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ÂÇµåÊý¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿È¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤ÎÆ¬¾å¤Ë¿¿¾å¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤ÏÆóÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¸å¡¢¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¥Ù¥ó¥Á¤Ø¶î¤±´ó¤Ã¤¿¡£È¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µå¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢È¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤ÏÎ¾¤ï¤¤òÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÂà¤¤¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤â¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈ¬ÌÚ¥³¡¼¥ÁÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡×¡ÖÌµ»ö¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥â¥íÄ¾·â¤·¤¿¤Î½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£