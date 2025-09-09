¹´Â«Ãæ¤ÎJP¥É¥é¥´¥ó6¿ÍÁ÷´Ô¤Ø¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é10Æü¤ËÀ®ÅÄÅþÃå
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Ï9Æü¡¢Æ±¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Ë½ÎÏÃÄ·Ï¤Îº¾µ½¡¦ÀàÅð½¸ÃÄ¡ÖJP¥É¥é¥´¥ó¡×¤ò½ä¤ê¡¢¹´Â«Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤ò10Æü¤ËÆüËÜ¤ØÁ÷´Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£6¿Í¤Ï10Æü¸áÁ°¤Î¥Þ¥Ë¥éÈ¯ÊØ¤ËÅë¾è¡¢Æ±Æü¸á¸å¤ËÀ®ÅÄ¶õ¹Á¡ÊÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¡Ë¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£
¡¡6¿Í¤Î¤¦¤Á5¿Í¤Ï¡¢Ê¡²¬´ÊºÛ¤¬ÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆþ´É¤Ê¤É¤¬5·î¤Ë¥Þ¥Ë¥é¤Ç¹´Â«¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Æþ´É¤¬JP¥É¥é¥´¥ó¤Î¡Ö´´Éô¡×¤È¤ß¤ë¡¢¥â¥ê¥Ò¥í¡¦¥Þ¥µ¥ÈÍÆµ¿¼Ô¤È¥ä¥Þ¥Í¡¦¥ê¥ó¥¿¥í¥¦ÍÆµ¿¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎµÈ²¬Îµ»ÊÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ú¤Â³¤¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤¬¹´Â«¤¹¤ë¡£