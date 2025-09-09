¤«¤Ä¤Æ¤Î¥â¥Ê¥³¼ç¾¤Ç¤¢¤ê¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÆÀÅÀ²¦¡¢¥¤¥é¥ó¤ò·Ð¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ï¥È¥ë¥³2Éô¤Ë·èÄê
¡¡TFF1.¥ê¥°¡Ê¥È¥ë¥³2Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥µ¥«¥ê¥ä¥¹¥Ý¥ë¤Ï8Æü¡¢¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥£¥µ¥à¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¤¥§¥Ç¥ë¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¡¦¥¤¥§¥Ç¥ë¤Ï1990Ç¯8·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß35ºÐ¡£2010Ç¯10·î¤Ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2012¡Ý13¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸ø¼°Àï15¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¡¢2016Ç¯²Æ¤Ë¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ç¤â²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤«¤éºÇÁ°Àþ¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¡È¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿2018¡Ý19¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¸ø¼°Àï54»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ30¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ºßÀÒ¤·¤¿3Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»138»î¹ç½Ð¾ì70¥´¡¼¥ë¤Î¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥â¥Ê¥³¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£Â¨ºÂ¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½FWÆîÌîÂó¼Â¤È¤â¶¦Æ®¡£ºßÀÒ5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»201»î¹ç½Ð¾ì118¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥Ç¥ê¥ª¡¦¥ª¥Ë¥¹»á¡Ê223¥´¡¼¥ë¡Ë¤Ë¼¡¤°¥¯¥é¥ÖÎòÂå2°Ì¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯²Æ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥â¥Ê¥³¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤âÌµ½êÂ°¤Î´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥Ú¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥Õ¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¡Ê¥¤¥é¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥»¥Ñ¥Ï¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢1¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥µ¥«¥ê¥ä¥¹¥Ý¥ë¹Ô¤¤Ï°ÜÀÒ¶â¤ÎÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Î²ÃÆþ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2018Ç¯3·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¤â¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»19»î¹ç½Ð¾ì3¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£EURO2020¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¡¦¥¤¥§¥Ç¥ë¤Î¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥µ¥«¥ê¥ä¥¹¥Ý¥ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë²¤½£¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2006¡Ý07¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥¹¥å¥Ú¥ë¡¦¥ê¥°¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ¤Ï4Éô¤Ë¤Þ¤ÇÄÀ¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏTFF1.¥ê¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤ÏÆ±¥ê¡¼¥°¤ò13°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1Ê¬£²ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç15°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥«¥ê¥ä¥¹¥Ý¥ë¤Ë²Ã¤ï¤ë¥Ù¥ó¡¦¥¤¥§¥Ç¥ë¤Î¥×¥ì¡¼½¸
Wissam Ben Yedder💚🖤 pic.twitter.com/mjhV9IBO6Q— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) September 8, 2025