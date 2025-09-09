¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¿·ÂÎÀ©¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¡È2¤Ä¤Î»Ë¾å½é¡É¤òÃ£À®¡ª¡¡WÇÕÍ½Áª¤ÏÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç2Ï¢¾¡
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï8Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×I¤ÎÂè6Àá¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5¡Ý4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î9·î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¥í¡¦¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Àá¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ò5¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡£Ãæ2Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Àá¤Ï¡¢ÃæÎ©ÃÏ¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¤È·ãÆÍ¡£»î¹ç¤ÏMF¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥í¥«¥Æ¥Ã¥ê¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ë¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤«¤éÁÔÀä¤Ê¡È·â¤Á¹ç¤¤¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð5¡Ý4¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÏÆ±»î¹ç¤Ç¡È2¤Ä¤Î¿·µÏ¿¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£1¤Ä¤Ï¡¢ÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¡£¡È¿·À¸¥¢¥º¡¼¥ê¡É¤ÏÁ°Àá¤ËÂ³¤¤¤Æ5ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤¹þ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á2»î¹çÏ¢Â³¤Ç5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤À¤È¤¤¤¦¡£¡È¥«¥Æ¥Ê¥Á¥ª¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë·ø¼é¤òÅÁÅý¤È¤¹¤ë¹ñ¤À¤±¤Ë¡¢2»î¹çÂ³¤±¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï²áµî¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Î¿·µÏ¿¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤¬Ã£À®¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢88Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿FW¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥ì¥Æ¥®¡Ê¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¡¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3¤Ä¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾40Ê¬¡¢Á°Àþ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇFW¥â¥¤¡¼¥º¡¦¥¡¼¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿54Ê¬¤Ë¤Ï¡¢DF¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë¤¬¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÎ®¤·¡¢¥¡¼¥ó¤Î¡È2ÅÙÌÜ¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡É¤òÁª½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤¯58Ê¬¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¼ý¤á¡¢FW¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡Ë¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Æ¥®¤Ï°µ´¬¤Î3¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤¬¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿2008Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¬¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç3¥¢¥·¥¹¥È°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â2Ï¢¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¥°¥ë¡¼¥×I¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡£¸½ºß¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤¬¡Ö3¡×Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯11·î¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø¡¢¡È¿·À¸¥¢¥º¡¼¥ê¡É¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤Ï¾å¡¹¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â2Ï¢¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¥°¥ë¡¼¥×I¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡£¸½ºß¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤¬¡Ö3¡×Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯11·î¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø¡¢¡È¿·À¸¥¢¥º¡¼¥ê¡É¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤Ï¾å¡¹¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£