¡Úºå¿À¡Û¥ª¥Þ¥ê¡¼»á¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Ãæ»ß¡¡Â¤Î±ê¾É¤Ç¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡ºå¿À¤Ï£¹Æü¡¢£±£¹Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿µåÃÄ£Ï£Â¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼»á¡Ê£¶£´¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£µåÃÄ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥ª¥Þ¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹Ç¯Â¤Î»ýÉÂ¤¬¤¢¤ê¡¢µÞ¤¤ç£²ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍèÆü¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¥ª¥Þ¥ê¡¼¤µ¤óÂç¾æÉ×¡©¡¡½½ÉÃ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¡×¡¢¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡Ø¥ª¥Þ¥ê¡¼¤ÎÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸×ÅÞ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é»ÄÇ°¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£