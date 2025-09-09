¡Ö¥Ú¥É¥í¡õ¥«¥×¥ê¥·¥ã¥¹¡×¤Î¥Ú¥É¥íÇßÂ¼¤µ¤ó»àµî¡¡83ºÐ ¡Ö¥¸¥ç¥Ë¥£¤Ø¤ÎÅÁ¸À¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ú¥É¥í¡õ¥«¥×¥ê¥·¥ã¥¹¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Ú¥É¥íÇßÂ¼¤µ¤ó¡ÊÇßÂ¼±Ñ¾¼¡á¤¦¤á¤à¤é¡¦¤Ò¤Ç¤¢¤¡Ë¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬£¹Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££¸£³ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇßÂ¼¤µ¤ó¤¬£¸·î£²£´Æü¤ËµýÇ¯ÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍÊý¤ÎÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤·¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÇßÂ¼¤µ¤ó¤Ï£±£¹£´£²Ç¯¡¢»³Íü¸©ÊÆÂô»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ú¥É¥í¡õ¥«¥×¥ê¥·¥ã¥¹¤ò·ëÀ®¤·¡¢£·£±Ç¯¤Ë¤Ï½éÂå¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤ÆÁ°ÌîÍË»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡ÖÊÌ¤ì¤ÎÄ«¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²ÂåÌÜ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤Ï¹â¶¶¿¿Íü»Ò¤ò²Ã¤¨¡Ö¥¸¥ç¥Ë¥£¤Ø¤ÎÅÁ¸À¡×¡Ö¸ÞÈÖ³¹¤Î¥Þ¥ê¡¼¤Ø¡×¤Ê¤É¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡££·£µÇ¯¤Ë¤Ï£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£