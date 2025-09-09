¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÈMR¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¡ª ¡È2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡Ö400ÇÏÎÏ¡×Ä¶¤¨ÅëºÜ¤Î¡ÖÄ¶·ÚÎÌ¥Þ¥·¥ó¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ¡ÈÁ´Ä¹4.2m¥Þ¥·¥ó¡É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄVGT¡×¤Ë¡ÖËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÌ´¤Î¤¢¤ë1Âæ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤â
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄVGT¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
¡¡¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡×¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó ¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡Ê°Ê²¼VGT¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄVGT¡×¤Ï¡¢¼Â¼Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÈMR¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç¡Ë
¡¡¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¼Â¼Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎµóÆ°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¿·ºî¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â7¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥Û¥ó¥À¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄVGT¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4250mm¡ßÁ´Éý1845mm¡ßÁ´¹â1195mm¡£ »²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤¬2022Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÀÇ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖNSX¡×¤ÏÁ´Ä¹4535mm¡ßÁ´Éý1940mm¡ßÁ´¹â1215mm¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â°ì²ó¤ê°Ê¾å¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖHuman Center Design¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤Î¾è¤»Êý¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥¿¥¤¥ä¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¡¢¼ÖÎ¾¤Î¹ü³Ê¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤½¤Î»×ÁÛ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢Äã¤¯Éý¹¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÎÏ¶¯¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿Á°¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ä¡¢µ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤ÎÂ¤·Á¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¶õÎÏÀÇ½¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Û¡¼¥ë¥ÉÀ¤Î¹â¤¤¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥·¡¼¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È8Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£
¡¡ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï409ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï40.8kgf-m¤òÈ¯´ø¤·¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏNSX¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎMR¡Ê¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥ê¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«899¥¥í¤ÈÈó¾ï¤Ë·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ü¥óÁÇºà¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤Î¿ôÃÍ¤ò¼Â¸½¡£É÷Æ¶¥Æ¥¹¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õÎÏÀÇ½¤Ï¼Â¼Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ØPower of Dreams¡Ù¤òÂÎ¸½¤·¤¿1Âæ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëËÜÊª¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄVGT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥Ç¥£¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀÇ½ÌÌ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ÷Æ¶¥Æ¥¹¥È¤Þ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¡×¡Ö¶õÎÏÀß·×¤¬ËÜ³ÊÅª¡×¤È³«È¯»ÑÀª¤Ë´¶¿´¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Û¥ó¥À¤ÎËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÌ´¤Î¤¢¤ë1Âæ¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¶¦´¶¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ë¤â¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£