¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÁª¤Ö
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¾®Êª¤Ê¤É¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´ð½à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©³¨²è¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì´¶¤¸Êý¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¹¥¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿§Ì£¤«¤é¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¡£
¤¦¤Á¤Î»Ð¤¬ÀÎ¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¡Ø¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤ÇÁª¤Ö¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿
¤Ê¤ª¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï¤ªÅ¹¤Ç¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¥¹¥Æー¥¿¥¹¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¹¥¤¡£ËâË¡¹¶·âÎÏ+2¤«¤Ê¡Ä¤³¤Ã¤Á¤ÏÁÇÁá¤µ+5¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿
Ä¶¤ï¤«¤ë
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡¢¤ä¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ªÀÄ·Ï¤Î¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¾®Êª¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢³¤¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¿´¤Î¤È¤¤á¤¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤ÏÉ×ÇÉ¡Ä¡Ö¤³¤ì²óÉüËâË¡»È¤¨¤½¤¦¡ª¡×¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶À¤ò¤â¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÉ¸æÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ªÁÇÅ¨¤Ê´¶À¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
