Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢68ºÐ¤Ë·«¤ê²¼¤²¼õµë¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë4·î1Æü°Ê¹ß¤Ë70ºÐ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¿Í¡Ê¾¼ÏÂ27Ç¯4·î2Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¡Ë¤Ï¡¢ºÇÄ¹75ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê³«»ÏÇ¯Îð¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤¹¤ë¤È1¥«·î¤¢¤¿¤ê0.7¡óÁý³Û¤È¤Ê¤ê¡Ê75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤¿¾ì¹ç¤Ï84¡óÁý³Û¡Ë¡¢Áý¤¨¤¿Ç¯¶â¤Ï°ìÀ¸³¶¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¼ÏÂ27Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç¤·¤«·«¤ê²¼¤²¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
·î³Û20Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÁêÃÌ¼Ô¤¬¡¢65ºÐ¤«¤é68ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¡¢3Ç¯´Ö¡Ê36¥«·î¡Ë¼õµë³«»Ï¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤ë¤«·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
1¥«·î¤¢¤¿¤ê¥×¥é¥¹0.7¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢36¥«·îÃÙ¤é¤»¤ë¤È¡¢0.7¡ó¡ß36¥«·î¡á25.2¡ó¡¢Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ20Ëü±ß¤Î125.2¡ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê·î³Û25Ëü400±ß¤ò°ìÀ¸³¶¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÎ¾Êý¼õµë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Î¾ÊýÆ±»þ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¤¤º¤ì¤«¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¼õµë¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤â¤·ÁêÃÌ¼Ô¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤¬20Ç¯°Ê¾å¤¢¤ê¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡ÊÁ°Ç¯¤Î¼ýÆþ¤¬850Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ê¤ÉÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡Ë¤ÎÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â³Û¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¼Ô¤¬Ç¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·«¤ê²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â³Û¤ÏÁ´¤¯¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤ß¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â³Û¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
