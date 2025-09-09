¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡ÙÂè3ÏÃ¤Ï¡È¤Õ¤«¤µ¤¯¡É¥³¥ó¥Ó¤¬Ì¥¤»¤¿¡ª 2¿Í¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿¡Ö¥°¥ë¥á¤È²¹Àô¤ÎÌþ¤ä¤·Î¹¡×
Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡¢°Ê²¼¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡Ù¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡ÖTravel 3¡§¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ ¡Á¹âÃÎÊÓ¡Á¡×¤¬¡¢9·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Travel 3¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤È¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¤Õ¤«¤µ¤¯¡É¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»Í¹ñÃÏÊý¤Î¹âÃÎ¤ò½ä¤ëÎ¹¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡Ù¤ÏSnow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢7·î27Æü¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Hulu¤äTVer¤Ç¤ÎÇÛ¿®¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö´°Á´ÈÇ¡×¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²Æì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¶å½£¡¢»Í¹ñ¡¢ËÜ½£¤ÎÁ´¹ñ10¥«½ê¤ò½ä¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¡£Î¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖOne for Snow Man, Snow Man for One¡Ê1¿Í¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Snow Man¤Ï1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬å«¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¹½À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ËÜ²»¤äÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢Î¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¡ÖTravel 3¡×¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤»ëÄ°¤ÎÊý¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È10ÈÖÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ç¤¢¤ëAIÉ÷¥í¥Ü¡¦¥¿¥Ó¥£¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥«¥Ä¥ª¤Î¤¿¤¿¤¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëµï¼ò²°¤Ø°ÜÆ°¡£¤´ÅöÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥«¥Ä¥ª¤Î¤ï¤é¾Æ¤¡×¤ò¼Â±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢¹âÃÎ¤Î¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤·¤¿2¿Í¤ÏÀîÄà¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¡£Âç¤ÎÄà¤ê¹¥¤¤Ç¤¢¤ëº´µ×´Ö¤µ¤ó¤È¿¼ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊªÉôÀî¤ÇÌ¾Êª¤Î°¾Äà¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆñ¤·¤¤°¾Äà¤ê¤ò¹Ô¤¦2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê°¾¤òÄà¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¼ß·¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¤¦¤Ê¤®¤òÄà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É±¿¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤òÈäÏª¡£Äà¤ê¤Î¸å¤Ï°¾¤Î±ö¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤ÊÄà¤êÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¾Äà¤ê¤¬ÌÌÇò²á¤®¤¿¤È¤¤¤¦¿¼ß·¤µ¤ó¤È¡¢µï¼ò²°¤Ç¿©¤Ù¤¿¥«¥Ä¥ª¤Ê¤É¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ëº´µ×´Ö¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¿¼ß·¤µ¤ó¤¬¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤è¤Ê¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦µÙÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¡È¤Õ¤«¤µ¤¯¡É¥³¥ó¥Ó¡£¼¡²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤ó¤ÊÎ¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡© Âè4ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Travel5¡§9·î21Æü
Travel6¡§9·î28Æü
Travel7¡§10·î5Æü
Travel8¡§10·î19Æü
Travel9¡§10·î26Æü
Travel10¡§11·î2Æü
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²Æì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¶å½£¡¢»Í¹ñ¡¢ËÜ½£¤ÎÁ´¹ñ10¥«½ê¤ò½ä¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¡£Î¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖOne for Snow Man, Snow Man for One¡Ê1¿Í¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Snow Man¤Ï1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬å«¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¹½À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ËÜ²»¤äÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢Î¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¡ÖTravel 3¡×¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤»ëÄ°¤ÎÊý¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
º´µ×´ÖÂç²ð¤È¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¹âÃÎ¤ÎÎ¹¤òËþµÊ¡ªº£²ó¤ÎTravel 3¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¡Ö¼«Á³¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎÎ¶ÇÏ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¤È¿¼ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁáÂ®¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤ï¤«¤ÈÌþ¤ä¤··Ï¤Î2¿Í¤Ï¡¢Æ»Ãæ¤Ç¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥á¥í¥ó¤È¥¹¥¤¥«¤Ê¤É¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÇÀ±à¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È10ÈÖÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ç¤¢¤ëAIÉ÷¥í¥Ü¡¦¥¿¥Ó¥£¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥«¥Ä¥ª¤Î¤¿¤¿¤¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëµï¼ò²°¤Ø°ÜÆ°¡£¤´ÅöÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥«¥Ä¥ª¤Î¤ï¤é¾Æ¤¡×¤ò¼Â±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢¹âÃÎ¤Î¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤·¤¿2¿Í¤ÏÀîÄà¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¡£Âç¤ÎÄà¤ê¹¥¤¤Ç¤¢¤ëº´µ×´Ö¤µ¤ó¤È¿¼ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊªÉôÀî¤ÇÌ¾Êª¤Î°¾Äà¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆñ¤·¤¤°¾Äà¤ê¤ò¹Ô¤¦2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê°¾¤òÄà¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¼ß·¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¤¦¤Ê¤®¤òÄà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É±¿¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤òÈäÏª¡£Äà¤ê¤Î¸å¤Ï°¾¤Î±ö¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤ÊÄà¤êÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤¼¤¤¤¿¤¯²á¤®¤ë¥í¥±¤òËþµÊ¥°¥ë¥á¤ÈÄà¤ê¤òËþµÊ¤·¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¤È¿¼ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤ê¼«Á³¤¬¿¼¤¤¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢Âç¿Í¤Î±£¤ìÅª¤Ê½É¡Ö¸ÐÈÊÍ·¡×¤ØÅþÃå¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¹ë²Ú²á¤®¤ë½É¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¾Äà¤ê¤¬ÌÌÇò²á¤®¤¿¤È¤¤¤¦¿¼ß·¤µ¤ó¤È¡¢µï¼ò²°¤Ç¿©¤Ù¤¿¥«¥Ä¥ª¤Ê¤É¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ëº´µ×´Ö¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¿¼ß·¤µ¤ó¤¬¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤è¤Ê¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦µÙÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¡È¤Õ¤«¤µ¤¯¡É¥³¥ó¥Ó¡£¼¡²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤ó¤ÊÎ¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡© Âè4ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£¸å¤ÎÊüÁ÷¡¢ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëTravel4¡§9·î14Æü
Travel5¡§9·î21Æü
Travel6¡§9·î28Æü
Travel7¡§10·î5Æü
Travel8¡§10·î19Æü
Travel9¡§10·î26Æü
Travel10¡§11·î2Æü
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)