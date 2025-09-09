9·î¤Ï¡È¥Ö¥é¥¦¥ó¡É¤Ç½©¥â¡¼¥É¤Ë¥·¥Õ¥È¡ª ½ë¶ì¤·¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥³¡¼¥Ç¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ¡©
9·î¤Ï¡¢»Ä½ë¤È½©¤Îµ¤ÇÛ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç½©¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÏÍî¤ÁÍÕ¡¦¹ÈÍÕ¡¦ÌÚ¤Î¼Â¤Ê¤É¡¢¼«Á³³¦¤Î½©¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¿§¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È°ìµ¤¤Ë½©¥â¡¼¥É¤Ë¥·¥Õ¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤¿§¤«¤é¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¤¤¿§¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
9·î¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÃå¤ë¤Ê¤é¡¢ÁÇºà¤ä¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç½ë¶ì¤·¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢9·î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î½©Åß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·ÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ë¤â¹¥¤Þ¤ì¤ëÇÛ¿§¡£¼Á´¶¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢9·î¤Ï·Ú¤µ¤È¿¼¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥Ù¥¹¥È¤Î¶ß¤È¿þ¤Ë¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤ò»Ü¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢È´¤±´¶¤¬½Ð¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë¡£¥Ü¥¯¥·¡¼¤Ê¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤¬¤é¡¢¸å¤í¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ç¥·¥§¥¤¥×¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢½©¤Ë¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÄ¹¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¯±ð¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢´Å¤¯¹á¤Ð¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢Æ±¤¸¿§¤ß¤Ç¤âÎ©ÂÎ´¶¤ä±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¤âÃÏÌ£¤Ë¤Ê¤é¤ºÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤È¥³¥Ã¥È¥ó¥Ý¥×¥ê¥ó¤Î¥®¥ã¥¶¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥È¤ÈÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê½÷À¤é¤·¤µ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥È¤Î¸ü¤ß¤È¥¹¥«¡¼¥È¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÂÐÈæ¤Ï¡¢9·î¤Îµ¨Àá´¶¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¼Á´¶¤Îº¹¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Çò¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Äø¤è¤¯¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤ÇÛ¿§¤Ç¤¹¡£Çò¤ÎÊ¬ÎÌ¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤â±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤È¥Á¥å¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇò¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ï¥¤¥É¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î²¹¤«¤ß¤ÈÇò¤ÎÀ¶·é´¶¤¬Í»¹ç¤·¡¢ÃÎÅª¤ÇÉÊ¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£
¥Á¥å¡¼¥ë¤ÎÆ©¤±´¶¤Ç½÷À¤é¤·¤¯¡¢¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤Ç´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¹½Â¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¥È¥Ã¥×¥¹¤ò°ìÃÊ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÈÃã¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¥ß¥ë¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£Çò¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë·¿¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢¶»¸µ¤Î¥®¥ã¥¶¡¼¤¬Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Í¥¤·¤µ¤ÈÂç¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î½©Åß¤Ï¡¢¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ä¥¦¥©¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¿§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
½ë¶ì¤·¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤á¡¦·Ú¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¤¤¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤âÁÇºà¼¡Âè¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Î½Å¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤Æü¤Ï¡¢Çò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÎÃ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¤¼¤Ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢§¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥«¥é¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÎò20Ç¯¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿§ºÌ¿´Íý¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡Ê¿§Àê¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥«¥é¡¼´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£¼¹É®¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¹Ö±é¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¿§¡×¤Î²Ê³Ø¡Ù¡£
(Ê¸:¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¡Ê¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)
