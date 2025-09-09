¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¡¢2¹æ¥½¥í¡õ23ËÜÌÜÆóÎÝÂÇ¤Ç31ÅÙÌÜ¥Þ¥ë¥Á¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤»×¤¤¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬º£µ¨31ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£0¡½2¤Î4²óÀèÆ¬¤Çº¸Ãæ´Ö2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢2¡½7¤Î8²ó¤Ë¤Ïº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤Ï7·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥×¥í2¹æ¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ïº£µ¨23ËÜÌÜ¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Í¥Ó¥ó¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤ÈÃæÀî¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤À¡£À¾Àî¤Ïº£µ¨88»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¢¤³¤ì¤Ç95°ÂÂÇ¤È¤·¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï18Ç¯¤ÎÆ£²¬°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¿·¿Í¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó100°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È5¡£ÂÇÎ¨¤â¡¦288¤Ë¾å¾º¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í²¦¤â»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡¢§À¾Àî¡¡Ëè»î¹ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤¨¤º¤ËÉ¬»à¤Ë1ÂÇÀÊ1ÂÇÀÊ¤òÂç»ö¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£13ÂÇÀÊ¤Û¤É¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯ÂÇ·â¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Á¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ·â¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÎý½¬Á°¤Î¥Æ¥£¡¼¤ÇÂç¤¤¯¿ÈÂÎ¤ò»È¤¦Îý½¬¤ò¤³¤Î2Æü´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£