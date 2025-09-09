¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤ÏÀµµ¬Êý¼°¡¡20Ç¯ÁíºÛÁª¤«¤é»ÈÍÑ¥ï¡¼¥É
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼·Á¼°¤ò½ä¤ê¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀµµ¬Êý¼°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÏÂÀ½±Ñ¸ì¤Ç¡¢¤³¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¸øÁ³¤È»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤ò·è¤á¤ë2020Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤«¤é¤Ç¡¢Îò»Ë¤ÏÀõ¤¤¡£
¡¡¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï´°Á´¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öfull¡Ê¥Õ¥ë¡Ë¡×¤È¡¢»ÅÍÍ¤Î¡Öspecification¡Ê¥¹¥Ú¥·¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¡Öspec¡Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¼½ñ¤Ë¤Ï¡Öµ¬³Ê¡¢ÀÇ½¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¡×¤Ê¤É²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ä¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¹¤Þ¤Ã¤¿¡£·ûË¡9¾ò¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¹Ô»È¤ò»Ø¤¹¾ì¹ç¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡20Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ò¤»¤º¤ËÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç·è¤á¤ë´ÊÎ¬·¿¤Ç¼Â»Ü¡£ÅÞÆâ¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼«Ì±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£