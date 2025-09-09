¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ü¥±¤À¤í¤¦¡×²¬ÅÄ¾À¸¡¢½éÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä°ÊÍè¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤ËÂç¹²¤Æ!?
ÇÐÍ¥²¬ÅÄ¾À¸¡Ê36¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡×¡Ê10·î3Æü¸ø³«¡¢°æ¾å¹ä´ÆÆÄ¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë¤ÎÇ¥¿±È¯É½¸å¡¢¹ñÆâ½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ïºî²ÈÂ¼¾å½Õ¼ù»á¤ÎÃ»ÊÔ½¸¾®Àâ¡Ö¿À¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÍÙ¤ë¡×¤ò¼Â¼Ì²½¡£¸¶ºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë4ÊÔ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀßÄê¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î»þÂå¡¢¾ì½ê¤ÇÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤ë4¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸½Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£²¬ÅÄ¤Ï1995Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀìÌçÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¾®Â¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
º´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Öº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤È¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îº¢¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä°ÊÍè¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¡¢²¬ÅÄ·¯¤Ï¤¢¤Î»þ16¡¢17ºÐ¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÁá¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢30Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þº´Æ£¤Ï¡Ö95¤À¤è¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢Âç¿¿ÌÌÌÜ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÇº¤à¤È¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹À»Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¡£Âè°ìÀþ¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ëº´Æ£¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ü¥±¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¡£
¤½¤Î¸å¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö16¡¢17ºÐ¤Îº¢¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¼¡Âè¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬¡¢30Ç¯¸å¤ò¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¡¢ÌÄ³¤Í£¡Ê27¡Ë¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ê35¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£