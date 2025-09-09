É×¤È¤Î¡ÖÀ¡×À¸³è¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¢ª¾¯¤·¤º¤ÄÈò¤±¤Æ¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¡¡ÀìÌç²È¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¡×
É×¤Î¼«Âº¿´¤òµ¤¸¯¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢ÀÀ¸³è¤ÎÉÔËþ¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ëºÊ¡£±ó²ó¤·¤Ë´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£´Ç¸î»Õ¡¢ÁÎÎ·¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥±¥¢»Õ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢´Ç¸î¶µ°÷¤Î¶ÌÃÖÌ¯Í«¤µ¤ó¤¬»°ÂçÍßµá¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀÍß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï
¡ÚÁêÃÌ¡ÛÀÀ¸³è¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤
»ä¤ÎÇº¤ß¤ÏÉ×¤È¤ÎÀÀ¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£É×¤È¤ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¨¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Î¼«Âº¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢ËÜ²»¤ò±£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤Ï´°àú¼çµÁ¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿®²È¤Ç¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î´õË¾¤ò±ó²ó¤·¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¡¢¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡¢½ù¡¹¤ËÉ×¤È¤Î´Ø·¸¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤ÎÀÍß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤à¤·¤í¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤Íßµá¤ò¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¥É¥é¥Þ¤äÌ¡²è¤Çº§³°Îø°¦¥â¥Î¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÃËÀ¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤ËÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ì·½â¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»ä¼«¿È¶±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÀÀ¸³è¤ÎÉÔËþ¤òÊú¤¨Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Î²óÅú¡Û¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿©Íß¡¢ÀÍß¡¢¿çÌ²Íß¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î»°ÂçÍßµá¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤Ê¡¢ËÜÇ½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Íßµá¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ°Êª¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀÀ¸³è¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¿©Íß¤ä¿çÌ²Íß¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀÍß¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æñ¤·¤µ¤âÀÚ¤Ê¤µ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤Áê¼ê¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤Æ¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤éºÇ¹â¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆÂ¾¿ÍÆ±»Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÊâ¤ß´ó¤ê¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÍßµá¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤ÎÍßµá¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬²æËý¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎËþÂ¤òÃµ¤·¤Æ¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡½¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö°¦¡×¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°¦¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Á³¤È´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤°¦¤¬Î®¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°¦¡×¤¬¡Ä¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÀÀ¸³è¤ÎÉÔËþ¡×¤Ï¡¢°¦¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°¦¡×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤À¤Ã¤Æ¡¢²÷´¶¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤Ê¤é¡¢°ì¿Í¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ³Î¼Â¤Ç¡¢¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤·¡¢Í¾·×¤Êµ¤¸¯¤¤¤â¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¸¤ãËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¤È¿´¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÌ¤¤¹ç¤¦¡Ö°¦¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÃËÀ¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¸ÍÏÇ¤¦É¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡¢Ã¯¤Ë¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤¬´¥¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½á¤¤¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ×¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¼æ¤«¤ì¤ë¡×¡½¤¨¤¨¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
Í¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¸ÀÍÕ¤è¤êÀè¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÃúÇ«¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤´¼ç¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤Ï¡¢¤â¤¦¤À¤¤¤Ö¸Ï¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¸Ï¤ì¤¿°¦¤ÎÀô¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿å¤ò°ú¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ä¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤¿Íý¶þ¡£¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈËÜÇ½Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ë¡£»°ÂçÍßµá¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Íý¶þ¤¸¤ã¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢º¬¤Ã¤³¤«¤é»ä¤¿¤Á¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÈÂÎ¤È¿´¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óÀº°ìÇÕ¤Î¡Ö´í¸±¿®¹æ¡×¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤»¤º¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Èà¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ì¤Íè¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¶ÌÃÖÌ¯Í«¡Ê¤¿¤Þ¤ª¤¡¦¤ß¤ç¤¦¤æ¤¦¡Ë
´Ç¸î»Õ¡£ÁÎÎ·¡£2»ù¤ÎÊì¡£Àì½¤Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯¡£Ä¹ÃË¤¬½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¡ÖÂ©»ÒÀìÂ°¤Î´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¡¢´Ç¸î³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö¡£´Ç¸î»Õ¡¢´Ç¸î¶µ°÷¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£É×¤Î¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¡£É×¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¤¡×Êý¿Ë¤ò¤«¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Ç¤Î²ð¸îÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£±äÌ¿¼£ÎÅ¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Âð¤ÇÉ×¤ò´Ç¼è¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎºÝ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢²Ê³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£É×¤Î¡È¼«Á³»à¡É¤È¤¤¤¦»à¤Ë¤¶¤Þ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é³«´ã¤·½Ð²È¡£¹âÌî»³¤Ë¤Æ½¤¹Ô¤ò¤Ä¤ß¹âÌî»³¿¿¸À½¡ÁÎÎ·¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½Ìò¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢´µ¼ÔËÜ¿Í¡¢²ÈÂ²¡¢°åÎÅ¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥±¥¢¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£Ë¬Ìä¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥±¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤ÎQOL¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ë¤ÈQOD¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥¹¡Ë¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ë¡£Èó±ÄÍø°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÂç»ü³Ø±ñ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£²ÝÂê²ò·è·¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¥³³è¡×¤Ç¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¡£
¡Ö¥ê¥³³è¡×¤Ï¡¢É×ÉØÌäÂê¤Î²ÝÂê²ò·è·¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÎ¥º§¤ÇÇº¤à¿Í¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥ê¥³³è¡Ë