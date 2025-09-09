±Ø¤Ç¾èµÒ¤Î½÷¤«¤éºÆ»°Ë½¹Ô¼õ¤±¤¿·¸°÷¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾Î»¿¡½Ãæ¹ñ
2025Ç¯9·î7Æü¡¢¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤è¤ëÈùÇî¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÂè°ì¸½¾ì¡×¤Ï¡¢Æ±»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´±Ø¤ÇÊÝ°Â¸¡ºº¤òµñÈÝ¤·¤¿½÷¤¬¿¦°÷¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç7Æü¡¢¿¼¥»¥óÃÏ²¼Å´¤Î²Ê³Ø´Û±Ø¤Ç¡¢¾èµÒ¤Î½÷¤¬¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤òµñÈÝ¤·¡¢¸¡ºº°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¹¤ëÆ°²è¤¬³È»¶¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢½÷¤¬¼ê»ý¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢ÃËÀ¸¡ºº°÷¤ÎÆ¬Éô¤äÂÎ¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¯¤¯²¥ÂÇ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¸¡ºº°÷¤ÏËÉ¸æ»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤Î¤ß¤ÇÈ¿·â¤»¤º¡¢Ë¹»Ò¤¬Èô¤ÓÀ©Éþ¤¬ÇË¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£½÷¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢À©»ß¤ò»î¤ß¤¿ÊÌ¤Î½÷À¸¡ºº°÷¤ÎÆ¬Éô¤â¥Ð¥Ã¥°¤Ç²¥ÂÇ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸¡ºº°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Æ±»Ô¤Îµ°Æ»¸òÄÌ·Ù»¡¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢6Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¤ËÆ±±Ø¤Î¼ê²ÙÊª¸¡ºº¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´«¹ð¤Ë½¾¤ï¤º¸¡ºº°÷¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤·¤Æ½÷¤¬¹ÔÀ¯¹´Î±½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ²¼Å´±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤¿¸¡ºº°÷¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ë¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò»ÔÌ±¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤È¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¿¦Ì³¤ËÃé¼Â¤ÇÇ¦ÂÑ¶¯¤¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¸¡ºº°÷¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¤¬¹ÔÀ¯¹´Î±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢¤è¤ê½Å¤¤·º»ö¹´Î±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿Æ°µ¡¤äÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ä¸¡ºº°÷Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë