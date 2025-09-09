¡ÈÀÄ¤¤¥Ý¥Á¥¿¡É¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡õ¥Õ¡¼¥É¤¬È¯Çä
¡¡¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ï¡¢9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤â¡ª¡¡¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡õ¥Õ¡¼¥É°ìÍ÷
¢£¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤â½ç¼¡È¯Çä
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¤ª²Û»Ò¤ò3ÅÀ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ä¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò2ÅÀ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¡¢¥Ç¥ó¥¸¤ä¥Þ¥¥Þ¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜºî¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¥ì¥¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡×¤ä¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ä¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤¬Á´3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤ÄÉÕÂ°¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤âÄó¶¡¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤¤¥Ý¥Á¥¿¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬ÊÂ¤Ö¤Û¤«¡¢Loppi¡¦HMV¸ÂÄê¤Ç¥ì¥È¥íÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥°¥é¥¹¡õ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Loppi¤Ç¤Ï9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¥³¥ó¥Ó¥Ë·ô¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
