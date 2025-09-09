¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤ÎKO¡¡ÍèÆü9Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È3ÈïÃÆ&7¼ºÅÀ¡¡¥Ï¥à¿·¿Í¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢È¯
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê9Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î1»î¹ç3ÈïÃÆ¤ÎÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥â¥¤¥Í¥í¡£1»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¿·¿Í¡¢»³åÑ½¨¤Ëº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡»³åÑ¤Ë¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó1»à¤Ë¤â¥×¥í2¹æ¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï5²ó¤Ë¤Ïº£ÀîÍ¥ÇÏ¤Ë¤âº£µ¨1¹æ¥½¥í¤òµö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÆü9Ç¯ÌÜ¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤Î1»î¹ç3ÈïÃÆ¡£6²ó2»à¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£7¼ºÅÀ¤â¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£