¡ÖÅÏµ´¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ¹â¡×ÀÐ°æ¤Õ¤¯»ÒÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËâÃ(¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤)¤Îà²ÇáÅÐ¾ì¡ª¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¡Ä¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¸µ¶¦±é¼ÔÆ±»Î¤Ç´é¤ò¶á¤Å¤±ºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡TBSÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(1990Ç¯¡Á)¤Î½Ð±é¼Ô¤¬Ì¾Êª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÂ³¡¹¤È½ÐÀÊ¡Ä¡£²û¤«¤·¤¤´é¤¬ÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥Ž¥ÌîÂ¼¿¿Èþ¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¶¿åÍ³µª¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£5»ÐËå¤Î4½÷Ž¥ÍÕ»ÒÌò¤ÎÌîÂ¼¤È¡¢ÍÕ»Ò¤Î»Ð¤Ç¼¡½÷Ž¥¸Þ·î(Àô¥Ô¥ó»Ò)¤ÎÂ©»ÒŽ¥âÃ(¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤)¤ÎºÊŽ¥µ®»Ò¤ò±é¤¸¤¿À¶¿å¡£¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ž¥ÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¤Î99ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¤â¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢ÀÐºä¹ÀÆó¡¢°æ¾å½ç¡¢Æ£ÅÄÊþ»Ò¤é¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅÏµ´¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡ª¡ÊºÆÊüÁ÷´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡×¡ÖÍ³µª¤Á¤ã¡Á¤ó ¤¬ Í³µª¤µ¤ó¤Ë¡×¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î±ü¤µ¤óÌò¤Î¾®Åçµ®»Ò¤µ¤ó¤À¡¼¡£ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅÏµ´¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ¹â¡Á¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼ÅÏµ´¤Ç¤¹¤Í¡£²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£