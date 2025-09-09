¡ÖÌ¿¤òµß¤¤¤¿¤¤ ¿ÍÀ¸¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×9·î9Æü¡íµßµÞ¤ÎÆü¡í¤Ë¡Ø¥É¥¯¥¿ー¥«ー¡Ù¤ËÌ©Ãå=ÀÅ²¬¡¦Æ£»Þ»Ô
9·î9Æü¤Ï¡ÖµßµÞ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï°å»Õ¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëºÇÁ°Àþ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°å»Õ¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¥É¥¯¥¿ー¥«ー
¡Ö60ÂåÃËÀ¡¢Æ£»Þ1ÃúÌÜ¡×
Æ£»Þ»ÔÎ©Áí¹çÉÂ±¡µßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤¬¾è¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¥é¥Ô¥Ã¥É¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥«ー¡¢ÄÌ¾Î¡¦¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µßµÞÍ×ÀÁ¤«¤é½ÐÆ°¤Þ¤Ç¤ÏÌó2Ê¬¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤¬¾ÃËÉ¤ÎµßµÞÂâ¤È¹çÎ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤Î¶¯¤ß¤Ï´µ¼Ô¤¬ÉÂ±¡¤ËÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤«¤é¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ãÆ£»Þ»ÔÎ©Áí¹çÉÂ±¡ µßµÞ³°ÍèµÞÀ¡¦½Å¾É´µ¼Ô´Ç¸îÀìÌç´Ç¸î»Õ ÁýÅÄ´î¾¼¤µ¤ó¡ä¡Ö¤³¤ì¤Ï¥é¥Ô¥Ã¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥«ー¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÆµÛ¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ëµ¡³£¡¢ÉÂ±¡¤ÎÁ°¤Î¿ÇÎÅ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¤Ë¡¢°å»Õ¤â¤·¤¯¤Ï´Ç¸î»Õ¤¬»È¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÌô¤Ç¤¹¡×
¸½¾ì¤Î°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤Î¸½¾õ¤òÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö60Âå¤Î½ÐÆ°»ö°Æ¤¬¡¢ECPRÅ¬ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤ÏÆ£»Þ»Ô¤Ç¶»¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÝ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î¤â¤È¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î°å»Õ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¤â¤È¤ËÉÂ±¡¤Ç¤ÏÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤Ç½ÐÆ°¤·¤¿°å»Õ¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÆÃÊÌ¤Ê½èÃÖ¤òÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¡¢´µ¼Ô¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÆ£»Þ»ÔÎ©Áí¹çÉÂ±¡µßµÞ²Ê ÎëÌÚ½¨À»°å»Õ¡ä¡ÖµßµÞÂâ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ê¹¤¤Î¤Þ¤¿Ê¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÀµ³Î¤ËÉÂ±¡¤ÇÂÔ¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤Î¶¯¤ß¡×
¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤òÆ³Æþ¤·¤Æ4Ç¯¡£Æü¡¹¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÎëÌÚ½¨À»°å»Õ¡ä¡Ö¤³¤ÎÆ»¶ñ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢Ìô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¿¾Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¾ÉÎã¤´¤È¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï6»ÜÀß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï°å»ÕÉÔÂ¤äÈñÍÑ¤ÎÌÌ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ£»Þ»ÔÎ©Áí¹çÉÂ±¡ µßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿ー »°ÌÚÌ÷Íº½êÄ¹¡ä¡ÖÁö¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢»ÔÌ±¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÂÏÇ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
µßµÞ¼Ö¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬°ã¤¦¼Ö¤¬¥µ¥¤¥ì¥ó¤ò¤Ê¤é¤·¤Æ¶ÛµÞÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ãÆ£»Þ»ÔÎ©Áí¹çÉÂ±¡ ÎëÌÚµ®ÌéµßµÞµßÌ¿»Î¡ä¡ÖÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Áá´ü¤Ë°å»Õ´Ç¸î»Õ¤ò¸½¾ì¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÃÏ°è¤ÎµßÌ¿Î¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡ãÎëÌÚ½¨À»°å»Õ¡ä¡Ö¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë»Ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤â¸«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¿¤òµß¤¤¤¿¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×
1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¡£¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿°å»Õ¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤Æ¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤Ïº£Æü¤â¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£»Þ»ÔÎ©Áí¹çÉÂ±¡¤Ç¤Ï±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ÇÌó1200²ó¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
