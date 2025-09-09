総裁選めぐる動き活発化 鹿児島県民が“ポスト石破”に求めるものは？
自民党の総裁選は今月22日告示、来月4日投開票の日程で調整が進んでいます。「ポスト石破」をめぐる動きが加速する中、鹿児島県民はどう見ているのか。街の人に聞きました。
（30代歯科医）「息長く続けてもらったほうが国力があがる。高市さんはがんとした方針を持っているから、負けない」
（80代無職）「小泉さんがいい。コメのことで大変だったことをきちんとしてくれた」
（70代パート）「林さんのほうがいい。外交的にいいような気がする」
（20代アルバイト）「茂木さんが意見を持って話しているのは聞いたことある。年長の人が基盤をつくってから上乗せする」
期待の声が上がる一方、冷ややかな見方も…
（30代自営業）「正直、期待していない。選挙のときだけしかいいこと言わない」
（30代会社員）「物価高とかで生活も苦しい。トップの人が変わりすぎると安定しない」
自民党は9日、総裁選を「党員投票」を含むいわゆる「フルスペック型」で行うことを決定しました。議員票と党員・党友票のあわせて590票を争う見通しで、12日以上の選挙期間が必要です。
自民党鹿児島県連には国会議員4人が所属していて、党員・党友はあわせて1万8000人です。
自民党はあす10日に総務会を開き、総裁選を今月22日告示、来月4日投開票とする日程を正式に決定する見通しです。
・・ ・