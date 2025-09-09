【関東甲信】雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨

秋雨前線は１０日（水）にかけて関東甲信地方へゆっくり南下して停滞するため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

１０日（水）の、を、画像で掲載しています。

［雨の予想（多い所）］

▼１０日（水）に予想される１時間降水量

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ４０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

（東京地方 ４０ミリ）

▶９日（火）１８時～１０日（水）１８時に予想される２４時間降水量

関東地方北部 １００ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ８０ミリ

（東京地方 ８０ミリ）

１０日（水）午後を中心に、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

雨のシミュレーション１０日（水）

１０日（水）午前中は、まだ雨が降っていないかもしれませんが、１０日（水）は必ず傘を持って出かけましょう。午後になると活発な雨雲がかかってきそうです。雨のシミュレーションは画像で確認できます。

【発雷確率】シミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

午後になると発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

