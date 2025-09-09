【東京首都圏 大雨情報】午後は本降り あすは必ず傘を持って！【雨と発雷確率のシミュレーション１０日（水）】東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城
【関東甲信】雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨関東地方北部 ５０ミリ 関東地方南部 ４０ミリ 甲信地方 ４０ミリ （東京地方 ４０ミリ） ▶９日（火）１８時～１０日（水）１８時に予想される２４時間降水量 関東地方北部 １００ミリ 関東地方南部 ８０ミリ 甲信地方 ８０ミリ （東京地方 ８０ミリ） １０日（水）午後を中心に、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。 雨のシミュレーション１０日（水）
秋雨前線は１０日（水）にかけて関東甲信地方へゆっくり南下して停滞するため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。１０日（水）の、を、画像で掲載しています。
［雨の予想（多い所）］▼１０日（水）に予想される１時間降水量
１０日（水）午前中は、まだ雨が降っていないかもしれませんが、１０日（水）は必ず傘を持って出かけましょう。午後になると活発な雨雲がかかってきそうです。雨のシミュレーションは画像で確認できます。【発雷確率】シミュレーション
《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。午後になると発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。
