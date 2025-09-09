『しゃばけ』10月3日放送開始 PV公開で追加キャスト発表！浪川大輔ら10人
テレビアニメ『しゃばけ』が10月3日より毎週金曜23時30分からフジテレビ系“ノイタミナ”にて放送されることが決定した。さらに、10月4日より毎週土曜0時からPrime Videoにて見放題独占配信が開始。あわせてPV第2弾、8キャラクターの追加キャスト情報が解禁された。
【動画】キャスト豪華！公開された『しゃばけ』PV
『しゃばけ』は、シリーズ累計発行部数1000万部を突破した畠中恵による大ベストセラー小説『しゃばけ』が原作。生まれた時から身体が弱く外出もままならない日本橋有数の大店である長崎屋の若だんな“一太郎”が、妖たちの助けを借りて、江戸で起きた猟奇的な殺人事件を解決していく時代劇ミステリー。
◆追加キャスト
屏風のぞき：浪川大輔
松之助：山下誠一郎
栄吉：土屋神葉
お春：若山詩音
鈴彦姫：関根明良
野寺坊：高橋伸也
獺：冨岡美沙子
鳴家：松永あかね、和久野愛佳、田中貴子
