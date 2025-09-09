◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

首位ソフトバンクのモイネロ投手が今季ワースト6回途中7失点で降板しました。

2位日本ハムとの直接対決を託された左腕は、2回に3点の援護を受けますが、3回に今川優馬選手のタイムリーなどで2失点。4回には8番の山縣秀選手に2号ソロを許し、同点に追いつかれます。

さらに5回には今川選手に勝ち越し今季1号ソロを献上。6回には山縣選手に2打席連続となる2ランを浴びるなど、2アウトから水谷瞬選手に四球を与えたところで降板。2番手の尾形崇斗投手が今川選手にタイムリーを浴び、7点目を奪われました。

モイネロ投手は6回途中、105球を投げて、8安打、3被弾、6奪三振、3四球、7失点の内容。今季ワーストの失点数でした。また試合前はリーグトップ防御率1.08でしたが、1.45まで悪化しています。

降板後、球団を通じて、「打たれてしまったけど、こういう日もあると自分に言い聞かせて、次の試合に向かわなければいけない。切り替えて、次も頑張ります」とコメントしています。