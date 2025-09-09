ウオータースポーツや漁業など多くの楽しみがある諏訪湖。その諏訪湖では今年、「藻」が大量発生し、関係者を悩ませています。



今週末にボートの大会を控えている諏訪郡下諏訪町の諏訪湖にある漕艇場。



練習中の高校生

「いや、めっちゃ邪魔ですね。トレーニングの一環だと思っていつもやっています」





オールを見ると緑の「藻」が絡まっています。近づいてきた小型船のロープにも…。





鎌で切り離しているのも全て「藻」。「本当に大変」諏訪湖では今年、この「藻」が大量繁茂。場所によっては例年の10倍近くだと話す人もいると言います。８月、この漕艇場で行われた大会では、藻のせいでレーンの一部が使えず、敗者復活戦を取りやめるなど、影響が出ました。今週末の大会に向けて毎朝関係者が除去作業を行っていますが、大きな負担となっています。下諏訪町漕艇協会小口正志会長「人海戦術は何回もやっているが、とてもとても人の力ではどうにもならない。ただやらざるを得ない。放置できないので、毎朝やっているがとても追いつかない」

諏訪湖の“厄介者”と言えばヒシのイメージがありますが、今年はこの「藻」にも一苦労。



下諏訪町漕艇協会の役員

「これがヒシの根。これが水底から引っ張って取ってくることができる。だけれども、こういった藻の関係は水底から生えているけど、とても柔らかくて、これだけでも引っ張れば切れてしまう。そこからまた分枝して増えてくるわけ。それでも取ればやっぱり大きな効果があるもんだから…」



一方、諏訪市に事務所がある諏訪湖漁協。この船着き場にも「藻」が。９月から解禁となったワカサギ漁にも影響が出ていると言います。



諏訪湖漁業協同組合 藤森恵吉組合長

「船を出すにも川の中にも入ってきていて船も出しにくい。現場に着いたとしても、一回投網をうつとヒシ（藻）が入ってきちゃって（網が）上がらないくら入っちゃう」



仮に網を引き上げても今度は藻の中からワカサギをとり出す作業に時間がかかるため、諦めてそのまま湖に戻す場合もあると言います。



県の水産試験場諏訪支場によりますと、今年7月ごろから、マツモやクロモといった藻が急激に増加。水の透明度が高いところに日光が当たり、光合成が進んで成長したとみられるとしています。今年の少雨と諏訪湖の透明度が関係しているかもしれませんが原因は調査中。藻は例年、年が明ける前には枯れるとは言いますが、関係者は“厄介者”に頭を悩ませています。