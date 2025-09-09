¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¿·ÀïÎÏ¤ÎÊá¼ê¤¬Ê³Æ®¡¡3»î¹ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Ç2ÅÙÌÜ¤â¡È¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÅêµåÌÜÁ°¡É¡¡ÂÇÀÊ¤Ç¤â»Íµå¤«¤éÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÆ¯¤
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3-1¥í¥Ã¥¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊá¼ê¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¬Ê³Æ®¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¡£ÀèÈ¯¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬2²ó¤Ë»Íµå¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡£9²ó¤Ë¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÆóÎÝÂÇ¤Ç½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÑÅê¤ÎÌµ°ÂÂÇ»î¹çÌÜÁ°¤Î¹¥¥²¡¼¥à¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ï¡¢º£·î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¶ÛµÞ¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢ÀµÊá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤¬¼éÈ÷Ãæ¤Ë±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¡Ö±¦¼êÂÇËÐ¡×¤ÎÉé½ý¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¬¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È6Æü¤Ë¤Ï¿·¿ÍÊá¼ê¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¤¬¼«ÂÇµå¤òÂ¤ËÅö¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£Êá¼ê2¿Í¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç¡¢¾º³ÊÄ¾¸å¤Î¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¬7Æü¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
7Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È½é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢9²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤Î²÷Åê¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¡¢µß±ç¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤º¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢9ÈÖÂÇ¼Ô¤½¤·¤Æ2ÅÙ¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÀ®¸ù¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3»î¹ç¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç2ÅÙ9²ó¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ò°ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎò»Ë¾å1ÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤¬½é¤À¤È¤¤¤¤¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÊá¼ê¤¬¤É¤Á¤é¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£27ºÐ¤Î¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÁª¼ê¤Ïºòµ¨¥ì¥¤¥º¤Ç112»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡£º£µ¨¤â26»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7·îËö¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¾º³Ê¸å¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£