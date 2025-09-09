¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¡¢Å·¹ñ¤Ø¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¸ø¼°¤¬ÄÉÅé¡Ö°ÎÂç¤ÊÌ¾ÇÏ¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÉé¤±ÁÈ¤ÎÀ±¡×¤È¤·¤ÆÊ¿À®¤Î¶¥ÇÏ»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£29ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£°úÂàÇÏ¶¨²ñ¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¹ñÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ÇÏ¤Î»à¤ò¼õ¤±¡¢¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤¬¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡°úÂàÇÏ¶¨²ñ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÈá¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£ËÜÆü9·î9Æü¸áÁ°2»þ20Ê¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¹æ¡Ê½Õ¤¦¤é¤é¤Î²ñ¡Ë¤¬¡¢áÍÄË¤¬¸¶°ø¤Ç±ÊÌ²¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯29ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤Î»à¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¦¥ÞÌ¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö9·î9Æü¡¢ËÜºîÉÊ¤Ç¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¹æ¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢°ÎÂç¤ÊÌ¾ÇÏ¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£ºîÃæ¤Ë¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ ¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤¬¤ó¤Ð¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÌ¡²èÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤Ï1998Ç¯11·î17Æü¤Ë¹âÃÎ¶¥ÇÏ¤ÎÂè1¶¥Áö¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£5Æ¬Î©¤Æ¤Î5Ãå¤À¤Ã¤¿¡£Ï¢ÀïÏ¢ÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿2003Ç¯¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ´¹ñ»æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤¬ÄÉ¿ï¡£Æ±Ç¯Ëö¤Ë100Ï¢ÇÔ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÁ´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2004Ç¯3·î22Æü¤Î106ÀïÌÜ¤Ë¤ÏJRA¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼ÉðË¤¬µ³¾è¡£ÅöÆü¤Î¹âÃÎ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Ï1Ëü3000¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÇÏ·ô¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8²¯6900Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï11Æ¬Î©¤Æ¤Î10Ãå¡£ÉðË¤Ï¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÓ¤¬ÃÙ¤¤¤À¤±¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤ÎÃ±¾¡ÇÏ·ô¤Ï¡ÖÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤«¤é¸òÄÌ°ÂÁ´¤ä¥ê¥¹¥È¥é¤è¤±¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¾ì³°È¯Çä½ê¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¸Î¡¦ÅÏÀ¥¹±É§¤µ¤ó¼ç±é¤Ç±Ç²è¡Ö¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡