¶â¤Î²Á³Ê ºÇ¹âÃÍ¹¹¿· ¤Ä¤¤¤Ë1Ëü9000±ßÂæÆÍÆþ¡¢´Ñ¸÷¤ÎÌÜ¶Ì 250¥¥í¤Î¡È¶â²ô¡É¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¡Ö¶â¡×¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¶â¤Î²Á³Ê¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»þ²ÁÌó4.1²¯±ß¤¬Ìó44²¯±ß¤Ë¹âÆ Å¸¼¨½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿µðÂç¶â²ô
ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡È¶â²ô¡É¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡©
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â¤ÎÈÎÇä¤äÇã¼è¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦SGC¤«¤é¶â²ô¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤µ¤ÏÄ¹¤µ25cm¡ßÉý6.4cm¡ß¹â¤µ4cm¡¢½Å¤µ12.4Ô¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤ÏÌó2²¯3000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊSGC¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡ËÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¡Ë
µÞÆ¤¹¤ë¶â¤Î²Á³Ê º£¸å¤Ï¡©
¶â1g¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢2000Ç¯¤Ï1000±ß¤Û¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¡Û
¡¦2000Ç¯¡§1014±ß
¡¦2010Ç¯¡§3477±ß
¡¦2020Ç¯¡§6122±ß
¡¦2024Ç¯¡§1Ëü1718±ß
¡Ê1g / ÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤Î»²¹Í²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡Ë
ÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤Ï2025Ç¯8·îËöº¢¤«¤éµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢9·î9Æü¤Ë¤Ï1g 1Ëü9000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢1Ëü9087±ß¡ÊÀÇ¹þ) ¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÞÆ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¢§¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬Íø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡ÈÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¡É¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä ¢§±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¿Ê¹Ô¤¬¶â¤Î²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¶â¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ®¶âÂ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÃÓ¿åÍº°ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¢§Ä¹´üÅª¤Ë¤ß¤ë¤È¶â¤Î²Á³Ê¤Ï20¡Á30Ç¯¤Ï¾å²¼¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ ¢§Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÇ¯Æâ¤Ë2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â¤òÇä¤ê¤¿¤¤ Çã¼è¤ê³Û¤ÏÀìÌçÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
ÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤Ç¤Ï¢§¶âÃÏ¶â¡Ê¤¤ó¤¸¤¬¤Í¡Ë5g/9Ëü5435±ß ¢§¶â²ß3.1103g / 6Ëü7979±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶â²ß3.1103g¤Ï1±ß¶Ì¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¡¢¶âÃÏ¶â5g¤Ï¿Æ»Ø¤ÎÄÞ¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶â¤òÇä¤ë¾ì¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµ®¶âÂ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÃÓ¿å¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¶â Çã¼èÀìÌçÅ¹¡§¶â¤Î²ÁÃÍ¤Î¤ß¤ÇººÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¢§¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼èÀìÌçÅ¹¡§¶â¤Î²ÁÃÍ¡Ü¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ
°ì¤Ä¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¤ªÅ¹¤ÇººÄê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¡ÈµðÂç¶â²ô¡É¤ÎÅ¸¼¨¤¬½ªÎ»¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë
¶â¤ÎµÞÆ¤Ç´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦»Ô¤Î¡ÖÅÚÈî¶â»³¡×¤Ç¤Ï250Ô¤Î¶â²ô¤ÎÅ¸¼¨¤ò7·î¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2005Ç¯¤ÎÀßÃÖÅö»þ¡¢»þ²ÁÌó4.1²¯±ß¤À¤Ã¤¿¶â²ô¤Ï2025Ç¯7·î¤ËÌó44²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢·ÙÈ÷Èñ¤ä¶â¤Ë¤«¤±¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤¿¤áÅ¸¼¨½ªÎ»¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ïº½¶âºÎ¤ê¤òÌÜ¶Ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£