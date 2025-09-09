9月6日放送のABEMA「給与明細」では、セクシー女優が集結するアジア最大級の成人國際万博「TRE」に潜入調査。その会場内のブースで、人気女優・弥生みづきから“熱烈なお出迎え”を受けた。

【映像】水着姿で密着する弥生みづき（実際の映像）

台湾で年に1度開催される成人國際万博「TRE」は、2017年から開催し、昨年の来場者数は20万人以上。日本の人気セクシー女優たちを一同に招待している。今回、今年4月にデビューしたばかりの新人セクシー女優・浜辺やよいが潜入調査した。

会場内のブースで人気女優の弥生みづきを見つけると、「いらっしゃーい！来てくれてありがとう！はじめまして？」と、ハイテンションで迎えられた。浜辺は「はじめましてなんですよ」と伝えると、「嬉しい。写真撮ろう！ありがとう！じゃあね、バイバイ！」と、勢いよく手を振られ、あっという間にお別れに。浜辺は「なんか寂しい」と漏らすと、弥生みづきは「…っていうのをやってました」といい、このファンサービスは「1人1分で30人〜40人を繰り返してます。今日だけで5ターンくらいやった」と、その多忙ぶりを明かす。

サービスの値段については「日本円で1万円。高いね（笑）。高いのにみんな来てくれる」と語った。