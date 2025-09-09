±ÊÌî¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê½÷À·ÝÇ½¿Í¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡ÈÌÌÇò¤¤¤³¤Î¿Í¡É¤Ã¤ÆÂçÇú¾Ð¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡×
9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥¯¥¤¥º´ë²è¤òÅ¸³«¡£ÇÛ¿®²¦¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë±ÊÌî¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ÊÌî¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¡¢ÅÁÀâ¤Î½÷Í¥¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Î¥¯¥¤¥º´ë²è¤Ë¤Ï¡¢±ÊÌî¤È¿Æ¤·¤¤¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¡¢¤½¤·¤Æ¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬²òÅú¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£20Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¶Ó¸ñ¡¦ÅÏÊÕ¤¬¡¢±ÊÌîËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡ÈÀµ²ò¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö±ÊÌî¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£
¾åÅÄ¤Ï¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤À¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡ÖÆâÅÄÍµª¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼Ç¤Ï¡¢±Ç²è¹¥¤¤Î±ÊÌî¤À¤±¤Ë¡Ö¥æ¥Þ¡¦¥µ¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤ÎÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¾®ÅèÍÛºÚ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¡ÈÌÌÇò¤¤¤³¤Î¿Í¡É¤Ã¤ÆÂçÇú¾Ð¤·¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í¤¬¤³¤¸¤Ï¤ë¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÏÊÕ¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÈÀµ²ò¡É¤Ï¡Ö°ì¿§¼Ó±Ñ¡×¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Î¥«¡¼¥È¡¦¥³¥Ð¡¼¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢¹â±ß»û¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¸«¤¿½÷À¤¬°ì¿§¼Ó±Ñ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢°ì¿§¼Ó±Ñ¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òËÍ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏÊÕ¡Ë
¤³¤Î¾Ú¸À¤Ë¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¥«¡¼¥È¡¦¥³¥Ð¡¼¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1994Ç¯¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë30Ç¯¤â»×¤¤Â³¤±¤ë¤Û¤É°ìÅÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
±ÊÌî¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢¤³¤¸¤Ï¤ë¤È¤«¤Î¤Û¤¦¤¬¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀÐÅÄ¤ÎÍ½ÁÛ¤Î¤Û¤¦¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£